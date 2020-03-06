Где смотреть мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Новем Месте в пятницу

Сегодня в чешском городе Нове Место на Мораве продолжится седьмой этап Кубка мира. В пятницу вечером состоится мужской спринт на 10 км. Как мы сообщали, Кубок мира по биатлону в Чехии проведут без зрителей из-за коронавируса. Однако поклонники из нескольких стран все равно приехали на соревнования. В том числе и из Украины! И поддерживают своих на некотором расстоянии от трассы.
Наша мужская команда, как и женская накануне, выставляет всех своих сильнейших биатлонистов. Дмитрий Пидручный уйдет на дистанцию уже под номером 5, далее – Артем Прима (№15), Сергей Семенов (№46), Антон Дудченко (№69) и Руслан Ткаленко (№103). Стартует гонка в 18:30. Всего в заявочном протоколе числятся 109 спортсменов.
На украинском телевидении соревнования по биатлону традиционно показывает UA:Перший. Прямая трансляция начнется уже в 18:20
В четверг женский квинтет выступил не очень удачно. Валентина Семеренко показала 12-е время в спринте в Новем Месте – лучший результат наших дам.
Смотрите награждение сборной Украины медалями чемпионата мира за третье место в эстафете
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк