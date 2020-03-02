"Как секс без оргазма": биатлонисты в шоке от проведения Кубка мира без зрителей из-за коронавируса

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в спринте, бронзовый призер чемпионата мира 2020 года в смешанной эстафете, чешский биатлонист Михал Крчмарж раскритиковал решение властей своей страны провести предстоящий этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место без зрителей из-за коронавируса. Соревнования состоятся 5-8 марта.

"Пытаюсь понять и принять решение правительства… Пока мне это не удалось. Я также пытался найти какое-нибудь сравнение, которое опишет гонки в Нове-Место без болельщиков… И нашел: это будет как секс без оргазма!" – написал у себя в Instagram Михал Крчмарж

Ранее сообщалось, что этап в Нове-Место может быть вообще отменен. Однако к столь кардинальным мерам решили все-таки не прибегать.

"Это решение совета безопасности государства. Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было", – заявил ранее министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек

Отметим, что в Чехии коронавирус был подтвержден у трех человек, вернувшихся в страну из Италии.

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Международный союз биатлонистов обязался выполнить все требования властей Чехии, добавив: "Мы сожалеем, что в этом году на трибунах в Нове-Место не будет, как прежде, 100 000 зрителей. Сейчас с чешской стороной согласовывается возможность компенсаций болельщикам за билеты".

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