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Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Сегодня, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Погода внесла коррективы
Погода внесла коррективы. Фото: AFP
Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab3/742/5c5ab3742c78e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab3/742/5c5ab3742c78e.jpg Биатлон Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Международный союз биатлонистов внес изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада). Ожидается, что в предстоящие выходные температура воздуха там опустится до минус 30 градусов, а IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

Завтра, 7 февраля, состоятся индивидуальные гонки в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин.

8 февраля на этапе в Кэнморе планировалось сделать выходным, однако на этот день с 9 февраля были перенесены эстафетные гонки. 9 февраля пройдут масс-старты.

Лидерами общего зачета являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.

Напомним, что чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине и трехкратный чемпион мира по биатлону Михаэль Реш завершил спортивную карьеру после эстафетной гонки в составе сборной Бельгии на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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Тег биатлон, Эстафета, Кубок мира по биатлону, масс-старт, индивидуальная гонка

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Championat.ru

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Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Сегодня, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

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