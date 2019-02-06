Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону
Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены
Международный союз биатлонистов внес изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада). Ожидается, что в предстоящие выходные температура воздуха там опустится до минус 30 градусов, а IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.
Завтра, 7 февраля, состоятся индивидуальные гонки в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин.
8 февраля на этапе в Кэнморе планировалось сделать выходным, однако на этот день с 9 февраля были перенесены эстафетные гонки. 9 февраля пройдут масс-старты.
Лидерами общего зачета являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.
Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.
Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.
Напомним, что чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине и трехкратный чемпион мира по биатлону Михаэль Реш завершил спортивную карьеру после эстафетной гонки в составе сборной Бельгии на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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