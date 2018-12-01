Надежда Белкина выиграла "бронзу" на Кубке IBU

Сегодня, 15:43

Украинская биатлонистка заняла третье место в спринте

Надежда Белкина. Фото biathlon.com.ua
Надежда Белкина. Фото biathlon.com.ua

Первый биатлонный подиум сезона для украинской команды принесла Надежда Белкина! Во второй из спринтерских гонок первого этапа Кубка IBU, который проходит в шведском Идре, наша спортсменка идеально справилась со стрельбой, став одной из четырех стопроцентных снайперов спринта! И хотя по чистому ходу в начале сезона ей пока сложно соперничать с лидерами, за счет характера Надя удержала место на пьедестале почета!

На финише Белкина уступила лишь представительнице сборной хозяев Элизабет Хогберг и немке Надин Хорхлер, которые закончили спринт с одним кругом штрафа. К слову, биатлонистки Швеции пока не отдают соперницам побед на домашнем этапе Кубка IBU.

Результаты спринта:

 1. Элизабет Хогберг – 23.13,2  (0+1)
 2. Надин Хорхлер – +45,9 (1+0)
 3. Надежда Белкина – +53,2 (1+0)

18. Ольга Абрамова – +1.37,5 (1+0)
19. Мария Кручова – +1.41,3 (0+1)
40. Анна Кривонос – +2.43,7 (1+0)
41. Яна Бондарь – +2.47,2 (4+1) 
69. Валерия Дмитренко – +5.15,9 (1+3)

Ранее мы писали, что в сборной Украины произошла замена: перед стартом Кубка мира по биатлону заболел капитан.
биатлон, Надежда Белкина, Кубок IBU

Вы сейчас просматриваете новость "Надежда Белкина выиграла "бронзу" на Кубке IBU". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...