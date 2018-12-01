Надежда Белкина выиграла "бронзу" на Кубке IBU
Украинская биатлонистка заняла третье место в спринте
Первый биатлонный подиум сезона для украинской команды принесла Надежда Белкина! Во второй из спринтерских гонок первого этапа Кубка IBU, который проходит в шведском Идре, наша спортсменка идеально справилась со стрельбой, став одной из четырех стопроцентных снайперов спринта! И хотя по чистому ходу в начале сезона ей пока сложно соперничать с лидерами, за счет характера Надя удержала место на пьедестале почета!
На финише Белкина уступила лишь представительнице сборной хозяев Элизабет Хогберг и немке Надин Хорхлер, которые закончили спринт с одним кругом штрафа. К слову, биатлонистки Швеции пока не отдают соперницам побед на домашнем этапе Кубка IBU.
Результаты спринта:
1. Элизабет Хогберг – 23.13,2 (0+1)
2. Надин Хорхлер – +45,9 (1+0)
3. Надежда Белкина – +53,2 (1+0)
18. Ольга Абрамова – +1.37,5 (1+0)
19. Мария Кручова – +1.41,3 (0+1)
40. Анна Кривонос – +2.43,7 (1+0)
41. Яна Бондарь – +2.47,2 (4+1)
69. Валерия Дмитренко – +5.15,9 (1+3)
Ранее мы писали, что в сборной Украины произошла замена: перед стартом Кубка мира по биатлону заболел капитан.
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