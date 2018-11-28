В сборной Украины замена: перед стартом Кубка мира по биатлону заболел капитан

В составе украинской команды, которая готовится к старту Кубка мира по биатлону 2018-2019, произошли изменения. Напомним, что в первый день первого этапа соревнований в словенской Поклюке запланированы две гонки – одиночный микст (начало – в 13:00) и смешанная эстафета (начало – в 15:30).

В связи с болезнью Дмитрия Пидручного, предварительно включенного в квартет украинских биатлонистов, тренерский штаб сборной вынужден был сделать замену. В итоге, вместо Пидручного на старт выйдет Сергей Семенов, вместе с которым в смешанной эстафете выступят Вита Семеренко, Елена Пидгрушная и Артем Прима.

Ранее сам Дмитрий Пидручный рассказал нам о подготовке к сезону и своей болезни.

Напомним, что в воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке на трассе "Триглав" в Юлийских Альпах смешанными эстафетами стартует первый сезон нового олимпийского цикла. Это один из аж четырех городов-"возвращенцев" в календаре Кубка мира – прошлогодние Анси, олимпийский Пхенчхан, Контиолахти и Тюмень ушли в отпуск.