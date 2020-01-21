Новичок в сборной Украины по биатлону: "Хочется попасть в команду на чемпионат мира"

Надежда Белкина

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В четверг в словенской Поклюке открывается шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/20. Эти соревнования станут последними перед главным стартом сезона – февральским чемпионатом мира в Италии. Как мы сообщали, сборная Украины назвала состав на этап в Поклюке, в котором нет сестер Семеренко.

В команду вернулась Анастасия Меркушина, а также Надежда Белкина, которая в этом сезоне пробежала всего одну гонку на Кубке мира. На первом этапе в Эстерсунде Белкина показала лишь 66-й результат в спринте. Теперь же 29-летняя спортсменка после неплохих результатов на Кубке IBU надеется проявить себя лучше:

"Настроение хорошее, боевой настрой – да и вообще всем довольна сейчас. Ходом я себя чувствую хорошо, а как сложится стрельба – не знаю. Надеюсь, что не растеряю форму. Настраиваю себя хорошо выступить в Поклюке. Правда, пока не знаю, на какие именно гонки меня поставят, но настрой бежать наравне со всеми девчонками есть".

Также уроженка республики Марий Эли питает надежды на попадание в команду на чемпионат мира:

"Очень хочется нормально проявить себя в Поклюке, чтобы меня тоже рассматривали на мир. После Поклюки нас забирают на сбор в Италию вместе со всеми девочками. Там уже будет проходить конкретная подготовка к чемпионату мира и будут формировать команду на Анхтольц. После этого мы с Юлей Журавок еще поедем на Кубок IBU, а затем, надеюсь, сможем попасть в Италию, ведь я до этого еще никогда не была на зимних чемпионатах мира".

Первой женской гонкой в Словении будет индивидуалка на 15 км в пятницу.

Смотрите, как Украина оказалась в топ-6 среди 26 стран-участниц на Кубке мира в Эстерсунде

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