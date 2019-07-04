Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Одна из главных красоток биатлона попала в больницу: у Доротеи Вирер проблемы с кишечником

4 июля, 10:35

Итальянская биатлонистка проведет в клинике несколько дней, но уже идет на поправку

Доротея Вирер
Доротея Вирер. Фото: Instagram

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр итальянская биатлонистка Доротея Вирер, выигравшая общий зачет Кубка мира в сезоне-2018/19, попала в больницу. По информации источника Neveitalia, Вирер попала в клинику в итальянской коммуне Кавалезе из-за проблем с кишечником. Отмечается, что 29-летняя итальянка идет на поправку, но все равно проведет несколько дней в больнице.

Вирер, которую называют одной из главных красавиц биатлона, завоевала бронзовые медали в смешанных эстафетах на олимпиадах в Сочи и Пхенчхане. Доротея Вирер вошла в ТОП-10 самых красивых спортсменок мира по версии итальянцев. Итальянская газета La Gazzetta dello Sport опубликовала список, в рейтинг вошли четыре итальянки – Федерика Пеллегрини, Доротея Вирер, Каролина Костнер и Камила Джорджи .

Напомним, что несколько лет назад читатели нашего сайта выбирали самую красивую биатлонистку сезона. Тогда победила украинка Юлия Джима, а Доротея Вирер заняла третье место.

Напомним, что в этом году украинец Дмитрий Пидручный завоевал "золото" чемпионата мира:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег больница, биатлонистка, Доротея Вирер

Вы сейчас просматриваете новость " Одна из главных красоток биатлона попала в больницу: у Доротеи Вирер проблемы с кишечником". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Как перестать потеть

Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

Кевин Магнуссен: Говорить о шинах очень скучно!

Дочь Рыбина рассказала о разводе родителей

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Распродажа остатков со склада. Samsung Galaxy S8 за "копейки"

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 21:33

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 12:22

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

2 июля, 23:55

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

1 июля, 20:45

Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео

На что способно обычное дегтярное мыло

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь