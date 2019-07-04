Одна из главных красоток биатлона попала в больницу: у Доротеи Вирер проблемы с кишечником

Итальянская биатлонистка проведет в клинике несколько дней, но уже идет на поправку

Доротея Вирер. Фото: Instagram

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр итальянская биатлонистка Доротея Вирер, выигравшая общий зачет Кубка мира в сезоне-2018/19, попала в больницу. По информации источника Neveitalia, Вирер попала в клинику в итальянской коммуне Кавалезе из-за проблем с кишечником. Отмечается, что 29-летняя итальянка идет на поправку, но все равно проведет несколько дней в больнице.

Вирер, которую называют одной из главных красавиц биатлона, завоевала бронзовые медали в смешанных эстафетах на олимпиадах в Сочи и Пхенчхане. Доротея Вирер вошла в ТОП-10 самых красивых спортсменок мира по версии итальянцев. Итальянская газета La Gazzetta dello Sport опубликовала список, в рейтинг вошли четыре итальянки – Федерика Пеллегрини, Доротея Вирер, Каролина Костнер и Камила Джорджи .

Напомним, что несколько лет назад читатели нашего сайта выбирали самую красивую биатлонистку сезона. Тогда победила украинка Юлия Джима, а Доротея Вирер заняла третье место.

Напомним, что в этом году украинец Дмитрий Пидручный завоевал "золото" чемпионата мира:

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