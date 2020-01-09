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Олимпийская чемпионка по биатлону о спринте в Оберхофе: "Тренировались и настраивались, но результата нет"

9 января, 19:58

Валя Семеренко рассказала, как видела изнутри первый старт немецкого этапа Кубка мира

Валентина Семеренко

Валентина Семеренко

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Украинская биатлонистка Валентина Семеренко поделилась впечатлениями от сегодняшней спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира в Германии. Как мы сообщали, украинки не попали в призеры спринта в Оберхофе.

33-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 расстроена тем, что высокий результат не приходит:

"На самом деле было тяжело, и я совершенно недовольна тем, как прошла гонка. Вроде бы готовилась, как обычно, настраивалась, а результата нет. Тем более, что во время паузы между этапами все было нормально. Хорошо потренировались, покатались, настраивались на старты – все, как всегда. Но почему-то ничего не получилось. Я даже не знаю, что тут сказать. Я расстроена. Не могу сказать, что туман очень мешал или сбивал на стрельбище. Потому что мы же тренируемся в самых разных условиях, и в том числе во время тумана. Поэтому не могу сказать, что он прям так уж влиял на мою стрельбу".

Валентина сделала два промаха и заняла 25-е место в спринтерской гонке. В субботу в Оберхофе пройдет женская эстафета 4х6 км, а в воскресенье – массовый старт.

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