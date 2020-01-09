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В день рождения Пидгрушной украинские биатлонистки не пробились в призеры спринта в тумане Оберхофа

9 января, 16:48

Лучшей в непростых условиях в Германии оказалась Юлия Джима, показавшая 16-й результат

Юлия Джима и Елена Пидгрушная до медалей не добрались

Юлия Джима и Елена Пидгрушная до медалей не добрались / Фото: biathlon.com.ua

Сегодня в немецком Оберхофе начался четвертый этап Кубка мира сезона 2019/20. Первыми на старт в условиях плюсовой температуры и густого тумана вышли женщины на спринтерскую гонку 7,5 км. Сборная Украины оказалась представлена пятью спортсменками вместо ожидавшихся шести, поскольку экс-белоруска Дарья Блашко простудилась на тренировочном сборе в австрийском Хохфильцене. А капитан команды Елена Пидгрушная именно сегодня, 9 января, празднует день рождения – ей исполняется 33. К слову, на днях мы писали, что Пидгрушная победила на Кубке Австрии в укороченной индивидуальной гонке.

К сожалению, дополнительного повода для радости "сине-желтые" не получили, финишировав далеко от пьедестала. Лучше подруг по команде выступила киевлянка Юлия Джима: с одним промахом она проиграла победительнице 1 минуту 52 секунды и заняла 16-е место. Другие наши девчата оказались на таких позициях: Валя Семеренко – на 25-й (2 промаха), Пидгрушная – на 36-й (2), Меркушина – на 46-й (1), Вита Семеренко – на 52-й (1).

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Победительницей стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд, которая в сложных погодных условиях умудрилась не сделать ни одного промаха. Более полуминуты ей проиграли немка Денис Херрманн и француженка Жули Симон, смазавшие по разу.

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