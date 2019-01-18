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Олимпийский чемпион Михаэль Реш завершил карьеру

Сегодня, 23:26

Биатлонист может еще выступить на этапах Кубка мира, но лишь в эстафетах

Реша проводили на пенсию
Реша проводили на пенсию. Фото: Instagram
Олимпийский чемпион Михаэль Реш завершил карьеру //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/244/686/5c4244686620d.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/244/686/5c4244686620d.jpg Биатлон Биатлонист может еще выступить на этапах Кубка мира, но лишь в эстафетах

Чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине и трехкратный чемпион мира по биатлону Михаэль Реш завершил спортивную карьеру после эстафетной гонки в составе сборной Бельгии на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В эстафете 4х7,5 км команда Бельгии заняла 19-е место. Выиграла гонку команда Норвегии, вторыми стали немцы, третьими – французы.

35-летний биатлонист сообщил о завершении карьеры перед началом этапа Кубка мира. На пресс-конференции Реш признался, что прекращает профессиональную карьеру, но ему хотелось бы продолжать выступления в эстафетах, чтобы помогать сборной Бельгии.

"Сегодня много особых чувств. Я не спал ночью, я много плакал – здесь вся моя семья. Но сегодня вечером будет много пива и водки. В марте я стану отцом", – признался Реш.

В составе сборной Германии Реш стал чемпионом Олимпийских игр 2006 года в Турине в эстафетной гонке, а также три раза становился бронзовым призером чемпионатов мира в эстафете (2007, 2008, 2009). В личных гонках биатлонист трижды выигрывал "золото" мирового первенства (дважды – 2009 и 2014) и два раза завоевывал "серебро" (2009 и 2014).

В 2012 году из-за непопадания в состав сборной Германии Реш принял решение выступать за команду Бельгии, однако в связи с трудностями оформления гражданства смог сделать это только после Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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Источники:

ТАСС , Матч ТВ

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