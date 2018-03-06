Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 бойкотирует соревнования в России

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что бойкотирует заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

"Я решил бойкотировать этап Кубка мира в России. Страны, которые не имеют функционирующей антидопинговой организации, не должны проводить международные соревнования. Кроме того, я беспокоюсь как насчет собственной безопасности в России, так и насчет надежности проведения там допинг-тестирования, – заявил Самуэльссон. – Я беру пример с Чехии, Канады и США. Не хочу ехать туда. Это мое личное решение, но тем не менее я чувствую сильную поддержку со стороны всей нашей команды".

Напомним, что на Олимпийских играх в Пхенчхане Самуэльссон завоевал серебряную медаль в гонке преследования, а также стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Ранее мы давали позицию президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака по поводу бойкота этапа Кубка мира в России.

"Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия", – заявил Брынзак.