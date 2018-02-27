"Есть приказ": глава украинского биатлона – о бойкоте Кубка мира в России

Украина будет бороться за квоты на следующий сезон, если на политическом уровне не посчитают иначе

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказал свое мнение о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. Напомним, США и Чехия уже заявили, что не поедут в Россию и призывают другие команды поступить так же.

"Моя же позиция по данному вопросу следующая. Здесь есть сугубо спортивная и политическая составляющая. Есть приказ министра спорта о том, что на официальные соревнования, проводимые в России, но под эгидой международных федераций, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и, в нашем случае, Кубка IBU, мы можем ехать. Но принимать приглашение на участие в коммерческих соревнованиях, не можем.

Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия. Но если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях – пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять", – сказал Брынзак.

Также Брынзак прокомментировал провал на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где лучшим результатом в индивидуальных гонках стало 14-е место Виты Семеренко в спринте.

Ранее в российских СМИ появился комментарий украинских биатлонисток, которые уверяли, что не собираются бойкотировать Кубок мира в Тюмени.

Отметим, что этап Кубка мира в Тюмени исключен из календаря сезона 2018/2019 годов. В следующем сезоне годов его заменит гонка в норвежское Осло.