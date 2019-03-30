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Российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками из-за самореализации

Сегодня, 09:18

Андрей Прокунин оставил пост главного тренера женской команды

Андрей Прокунин
Андрей Прокунин. Фото: Федерация биатлона Украины
Российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками из-за самореализации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f18/3b8/5c9f183b82344.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f18/3b8/5c9f183b82344.jpg Биатлон Андрей Прокунин оставил пост главного тренера женской команды

Старший тренер женской сборной Украины россиянин Андрей Прокунин покидает пост наставника команды. Решение было принято по итогам состоявшегося тренерского совета.

"Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность, и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам. 

Но я ухожу на хорошей волне. У нас есть медали чемпионата мира и Европы, и надеюсь, команда будет прогрессировать и дальше. Я ни в коем случае не сжигаю мосты и не говорю прощай. Этот год обогатил меня, как тренера дополнительным опытом и я, в свою очередь попытался дать команде все, что мог в этой ситуации", – заявил Прокунин

Прокомментировал отставку тренера и президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак:

"Прекращение сотрудничества с нашей командой – решение Андрея Прокунина, к которому мы отнеслись с пониманием. На сегодняшнем тренерском совете мы обсуждали вопросы дальнейшей организации работы команды. И если по мужской уже есть определенность, то по женской сборной вопросы остаются до второй половины апреля. 

Скорее всего, молодежная группа и взрослая команда будут тренироваться по разным методикам и в этой ситуации Андрей Прокунин высказал свои соображения о том, что такая схема работы не позволит ему реализовать свои тренерские идеи. Пока мы не будем совершать резких действий по поводу нового тренера команды – работать продолжат те специалисты, которые делали это и в минувшем сезоне. Вита и Валя Семеренко, скорее всего, будут и дальше работать с Григорием Шамраем, Настя Меркушина – с отцом, остальные девчонки – под руководством Валерия Лесникова, который будет отвечать за функциональную подготовку, а также Владимира Махлаева и Александра Беланенко, которые сосредоточатся на стрельбе"

Напомним, что на последнем чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете. А Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в преследовании.

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Тег биатлон, Владимир Брынзак, Андрей Прокунин

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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