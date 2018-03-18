Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету Кубка мира по биатлону

Сегодня, 17:39

Украинские биатлонисты заняли одиннадцатое место

Бе принес норвежцам золото. Фото AFP
Бе принес норвежцам золото. Фото AFP

Сегодня в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене прошла мужская эстафета.

Просто шикарный результат выдали хозяева трассы. Использовав всего три дополнительных патрона на восьми огневых рубежах норвежцы первыми пешком пришли к финишу.

Борьба за "серебро" была более интересной. С последнего огневого рубежа вторым ушел Антон Шипулин с солидным запасом в 16 секунд от Юлиана Эберхарда. В итоге австриец сумел отыграть отставание и финишировать вторым.

Увы, сборная Украины (Прима, Ткаленко, Пидручный, Семаков) снова показала ужаснейший ход. При четырех запасных патронах наши биатлонисты отстали от победителей на три минуты.

Результаты мужской эстафеты

1. Норвегия (Биркеланд, Л'Абе-Лунд , Т. Бе, Й. Бе) – 1:13.13, 7 (0+3)
2. Австрия (Ландертингер, Ляйтнер, Эдер, Эберхард) – +50,3 (0+5)
3. Россия (Цветков, Бабиков, Малышко, Шипулин) – +56,9 (0+4)

11. Украина (Прима, Ткаленко, Пидручный, Семаков) – +3.06,3 (0+4)

Напомним, что сборная Украины по биатлону будет бойкотировать последний этап Кубка мира в Тюмени. Министерство приняло решение запретить украинским спортсменам выступать в России.
биатлон, Кубок мира по биатлону

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Сегодня|Спорт

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