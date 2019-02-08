Сборная Украины заняла седьмое место в мужской эстафете Кубка мира

Победителями гонки в Кэнморе стали норвежские биатлонисты

Бё, после победы в индивидуальной гонке, приехал первым и в эстафете. Фото: AFP

Сборная Украины заняла седьмое место в мужской эстафете Кубка мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/df0/fde/5c5df0fdef6b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/df0/fde/5c5df0fdef6b7.jpg 2019-02-08T23:14:09+02:00 Биатлон Победителями гонки в Кэнморе стали норвежские биатлонисты

Сегодня морозы в канадском Кэнморе снова начали набирать силу. Перед стартом мужской эстафеты столбик термометра опустился до отметки "минус 18", что не только добавило дискомфорта спортсменам, но и вовсе поставило проведение гонки под угрозу срыва.

Тем не менее, старт был дан, и традиционным забойщиком в украинской команде стал Артем Прима, пропустивший накануне короткую "индивидуалку", восстанавливаясь от последствий простуды. И сохраненная свежесть позволила Артему провести очередной классный первый этап! Несмотря на ощутимый ветер на стрельбище, Приме хватило всего одного запасного патрона, чтобы справиться с небольшой проблемой в стойке, и на финиш своего этапа пришел во главе небольшой группы команд в борьбе за третье место. Впереди сформировался дуэт записных фаворитов сегодняшней гонки Франция-Норвегия.

Сергей Семенов, впрочем, отдал инициативу, позволив диктовать темп в группе россиянину Эдуарду Латыпову. Традиционные для нынешнего сезона проблемы со скоростью у Сергея никуда не испарились, но зато на огневом рубеже Семенов отработал вполне надежно. Лишь в стойке наш спортсмен использовал два запасных патрона – вполне адекватно для порыва ветра, в который попала группа спортсменов, где стрелял и украинец. На экваторе гонки Украина оказалась шестой. И если до пары лидеров было уже очень далеко, то от борьбы за "бронзу" пока отказываться было очень рано.

Дебютанту Кубка мира Тарасу Лесюку уже во второй гонке в Кэнморе пришлось взвалить на себя ответственность эстафетного этапа. К сожалению, с этим давлением наш молодой спортсмен не справился. И если в "лежке" при помощи двух запасных патронов он все-таки сумел закрыть все мишени, то в стойке вынужден был отправиться на штрафной круг. Перед последним этапом наша команда имела десятую позицию, и даже до "цветочного" шестого места была 43-секундная дистанция.

Лидерство сохранила команда Норвегии. Даже существенная заминка на стойке Эрленна Бьонтегора лишь ненадолго позволила выйти вперед французам, но на дистанции скандинав был намного быстрее Симона Фуркада, и к передаче эстафеты норвежцы уже имели восемь секунд преимущества. Вроде не много, но это перевес, с которым ушел на дистанцию Йоханнес Бё! Как ни сопротивлялся на заключительном этапе Кантен Фийон Майе, дистанция до лидера Кубка мира все росла и росла. Финишную черту Йоханнес пересек в гордом одиночестве, опередив преследователей более чем на минуту!

В борьбе за "бронзу" на последнем этапе участвовали Александр Поварницын и Йоханнес Кюн. Россиянин давал шансы, дважды потянувшись за запасными патронами. Но Кюн не выдержал напряжения медальной борьбы и ушел на два штрафных круга.

Дмитрий Пидручный свой отрезок провел здорово. Приняв эстафету десятым, он с первых метров включился в борьбу, и к финишу смог подняться до седьмой позиции! Причем до пятого места нашему капитану осталось каких-то десять секунд...

Результаты эстафеты:

1. Норвегия – 1:16.36,6 (0+7)

2. Франция - +1.10,4 (0+8)

3. Россия - +1.48,4 (0+9)

4. Германия - +2.48,6 (3+12)

5. Австрия - +3.22,2 (3+11)

6. Чехия - +3.23,5 (1+9)

7. Украина - +3.28,0 (1+9)

8. Италия - +3.57,1 (3+13)

Ранее мы писали, что масс-старты Кубка мира в Канаде отменены из-за морозов.

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Источник: Федерация биатлона Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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