Масс-старты Кубка мира в Канаде отменены из-за морозов
Биатлонисты побегут 9 февраля спринтерские гонки
Международный союз биатлонистов объявил о замене масс-стартов в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) на спринтерские гонки. Ранее стало известно, что в связи с сильными морозами индивидуальные гонки, запланированные на 7 февраля, пройдут в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же штрафное время будет сокращено с 60 до 45 секунд.
8 февраля участники этапа Кубка мира пробегут эстафеты. 9 февраля состоятся спринтерские гонки.
"Мы согласовали изменения с командами, оргкомитетом, медицинским делегатом и вещательными компаниями. Наш приоритет – здоровье спортсменов и проведение честных и безопасных соревнований", – сказал гоночный директор IBU Борут Нунар.
Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.
Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.
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