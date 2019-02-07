Масс-старты Кубка мира в Канаде отменены из-за морозов

Биатлонисты побегут 9 февраля спринтерские гонки

Украинские биатлонистки проводят тренировку в Кэнморе. Фото: AFP

Масс-старты Кубка мира в Канаде отменены из-за морозов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c20/386/5c5c203865b0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c20/386/5c5c203865b0f.jpg 2019-02-07T14:10:00+02:00 Биатлон Биатлонисты побегут 9 февраля спринтерские гонки

Международный союз биатлонистов объявил о замене масс-стартов в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) на спринтерские гонки. Ранее стало известно, что в связи с сильными морозами индивидуальные гонки, запланированные на 7 февраля, пройдут в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же штрафное время будет сокращено с 60 до 45 секунд.

8 февраля участники этапа Кубка мира пробегут эстафеты. 9 февраля состоятся спринтерские гонки.

"Мы согласовали изменения с командами, оргкомитетом, медицинским делегатом и вещательными компаниями. Наш приоритет – здоровье спортсменов и проведение честных и безопасных соревнований", – сказал гоночный директор IBU Борут Нунар.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.

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