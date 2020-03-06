Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Лучший из украинцев – далеко за пределами ТОП-10 спринтерской гонки Кубка мира

6 марта, 19:50

Максим Перепелица

"Золото" взял Йоханнес Бё из Норвегии

На этапе Кубка мира в Нове Место прошла спринтерская гонка среди мужчин. Украину на этом этапе представили Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Антон Дудченко. Также в гонке должен был стартовать Руслан Ткаленко, но решением тренерского штаба из-за проблем со здоровьем биатлонист не принял участия в спринте.

Читайте также: Валентина Семеренко заняла 12-е место в стартовой гонке седьмого этапа Кубка мира

Победу одержал Йоханнес Бё из Норвегии. Второе место за Кентен Фийоном-Майе из Франции, а тройку лидеров замкнул Тарьей Бё. Лучшим из украинцев стал Сергей Семенов, который занял 24-е место.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.56,8 (0)

Реклама

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 22,8 (0)

3. Тарьей Бё (Норвегия) – 1.01,1 (0)...

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

24. Сергей Семенов (Украина) – 2.18,5 (2)...

34. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.30,6 (3)...

45. Антон Дудченко (Украина) – 2.59,5 (1)...

46. Артем Прима (Украина) – 3.00,8 (3)...

Ранее мы рассказывали о том, как Бьорндален заявил, что его телефон прослушивали. Многократный чемпион мира и Олимпийских игр по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален поделился с журналистами норвежского телеканала TV2 убеждениями, что его телефон прослушивали.

Смотрите, как украинок награждали медалями на чемпионате мира в Италии

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина стала чемпионом Европы по биатлону, а Пидручный финишировал с флагом
Украина стала чемпионом Европы по биатлону, а Пидручный финишировал с флагомБиатлон
В Германии потребовали раскаяния от
В Германии потребовали раскаяния от "не чужого Украине" россиянина, выигравшего ЧМ после допингаБиатлон
Сколько денег получит украинский спорт в 2020 году: урезали биатлон и дзюдо, но добавили плаванию
Сколько денег получит украинский спорт в 2020 году: урезали биатлон и дзюдо, но добавили плаваниюДругие
"Как секс без оргазма": биатлонисты в шоке от проведения Кубка мира без зрителей из-за коронавирусаБиатлон
Разок пробежалась – и хватит: Пидгрушная уехала с чемпионата Европы по биатлону в Беларуси
Разок пробежалась – и хватит: Пидгрушная уехала с чемпионата Европы по биатлону в БеларусиБиатлон
Украина выставила сильнейший состав на первую гонку этапа Кубка мира по биатлону в Чехии
Украина выставила сильнейший состав на первую гонку этапа Кубка мира по биатлону в ЧехииБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...