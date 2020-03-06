Лучший из украинцев – далеко за пределами ТОП-10 спринтерской гонки Кубка мира

На этапе Кубка мира в Нове Место прошла спринтерская гонка среди мужчин. Украину на этом этапе представили Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Антон Дудченко. Также в гонке должен был стартовать Руслан Ткаленко, но решением тренерского штаба из-за проблем со здоровьем биатлонист не принял участия в спринте.

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Победу одержал Йоханнес Бё из Норвегии. Второе место за Кентен Фийоном-Майе из Франции, а тройку лидеров замкнул Тарьей Бё. Лучшим из украинцев стал Сергей Семенов, который занял 24-е место.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.56,8 (0)

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2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 22,8 (0)

3. Тарьей Бё (Норвегия) – 1.01,1 (0)...

24. Сергей Семенов (Украина) – 2.18,5 (2)...

34. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.30,6 (3)...

45. Антон Дудченко (Украина) – 2.59,5 (1)...

46. Артем Прима (Украина) – 3.00,8 (3)...

Ранее мы рассказывали о том, как Бьорндален заявил, что его телефон прослушивали. Многократный чемпион мира и Олимпийских игр по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален поделился с журналистами норвежского телеканала TV2 убеждениями, что его телефон прослушивали.

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