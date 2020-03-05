Звезда мирового биатлона заявил о том, что его телефон прослушивали в нескольких странах

Многократный чемпион мира и Олимпийских игр по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален поделился с журналистами норвежского телеканала TV2 убеждениями, что его телефон прослушивали. Ныне 46-летний звездный спортсмен завершил карьеру и работает тренером в сборной Китая. К слову, узнайте состав Украины на женский спринт на Кубке мира в Чехии.

Биатлонист считает, что таким образом за ним следили во время его пребывания в трех странах:

"Мой телефон прослушивали раза четыре. Кто-то проявлял любопытство и хотел получить информацию. В последний раз это случилось полтора года назад, а впервые – 10 лет назад. Тогда я находился на пике формы. В телефоне у меня было несколько "жучков". Ты просто слышишь это и видишь то, что пишут СМИ. Там появляется информация, которой быть не должно – тогда ты все замечаешь. Особенно хорошо заметно при работе на компьютере. Меня прослушивали в трех странах, и Норвегия – одна из них. Это не является чем-то необычным. Да я и не боюсь за ту информацию, что есть у меня в телефоне".

Напомним, Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. У них уже есть дочь.

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