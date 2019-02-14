Украина назвала состав сборной на чемпионат Европы по биатлону
В рамках турнира состоится "Гонка легенд", в которой на трассу выйдут звезды биатлона
Стала известна заявка сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону, которой пройдет в белорусских Раубичах. Напомним, чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля. В программе турнира – индивидуальные гонки, две смешанных эстафеты, а также спринты и гонки преследования.
Женщины:
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Ольга Абрамова
Мужчины:
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко
Квота нашей команды на каждый старт – 6 участников. Спортсмены, которые принимают участие в гонках восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, прилетят в Раубичи 19 февраля и в индивидуальных гонках, выступать не будут.
Кроме того, в рамках турнира состоится "Гонка легенд", в которой на трассу выйдут звезды биатлона, сейчас уже закончившие карьеру, в том числе Андрей Дериземля и Елена Петрова. Эта гонка станет прощальной для олимпийских чемпионок из Беларуси – Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.
Ранее мы писали, что украинец Степан Кинаш выиграл "бронзу" на Олимпийском фестивале. Биатлонист финишировал на третьем месте в индивидуальной гонке.
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