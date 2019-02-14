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Украина назвала состав сборной на чемпионат Европы по биатлону

Сегодня, 15:34

В рамках турнира состоится "Гонка легенд", в которой на трассу выйдут звезды биатлона

Фото: AFP
Украина назвала состав сборной на чемпионат Европы по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56d/ba5/5c656dba5d677.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56d/ba5/5c656dba5d677.jpg Биатлон В рамках турнира состоится "Гонка легенд", в которой на трассу выйдут звезды биатлона

Стала известна заявка сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону, которой пройдет в белорусских Раубичах. Напомним, чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля. В программе турнира – индивидуальные гонки, две смешанных эстафеты, а также спринты и гонки преследования.

Женщины:

Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина, Ольга Абрамова

Мужчины:

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко

Квота нашей команды на каждый старт – 6 участников. Спортсмены, которые принимают участие в гонках восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, прилетят в Раубичи 19 февраля и в индивидуальных гонках, выступать не будут.

Кроме того, в рамках турнира состоится "Гонка легенд", в которой на трассу выйдут звезды биатлона, сейчас уже закончившие карьеру, в том числе Андрей Дериземля и Елена Петрова. Эта гонка станет прощальной для олимпийских чемпионок из Беларуси – Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.

Ранее мы писали, что украинец Степан Кинаш выиграл "бронзу" на Олимпийском фестивале. Биатлонист финишировал на третьем месте в индивидуальной гонке.

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Тег биатлон, Чемпионат Европы

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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