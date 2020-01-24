Украина назвала составы на одиночную и смешанную эстафеты в Поклюке

Пидручный и Прима побегут миксты в Поклюке

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке. Украину представят Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Одиночная смешанная эстафета:

Дмитрий Пидручный

Анастасия Меркушина

Смешанная эстафета:

Реклама

Артем Тищенко

Артем Прима

Юлия Джима

Елена Пидгрушная

Читайте также: Боли в почках и смена профиля трассы – как Украина добиралась на этап Кубка мира по биатлону

В эстафете первые два этапа будут мужскими, завершать гонку будут представительницы женского пола. Смешанная эстафета состоится завтра, 25 января – начало гонки в 16.00. Одиночный микст стартует в 14:15 по киевскому времени.

В тренде Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

Ранее мы писали, что в Поклюке состоялась женская индивидуальная гонка, которую выиграла представительница Германии Дениз Херрманн. Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима с 14-й позицией. Три украинские спортсменки попали в очковую зону.

Смотрите, как украинцы оказались в топ-6 среди 26 стран-участниц Кубка мира в Эстерсунде:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама