Украина назвала составы на одиночную и смешанную эстафеты в Поклюке

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке. Украину представят Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.
Одиночная смешанная эстафета:
- Дмитрий Пидручный
- Анастасия Меркушина
Смешанная эстафета:
- Артем Тищенко
- Артем Прима
- Юлия Джима
- Елена Пидгрушная
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В эстафете первые два этапа будут мужскими, завершать гонку будут представительницы женского пола. Смешанная эстафета состоится завтра, 25 января – начало гонки в 16.00. Одиночный микст стартует в 14:15 по киевскому времени.
Ранее мы писали, что в Поклюке состоялась женская индивидуальная гонка, которую выиграла представительница Германии Дениз Херрманн. Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима с 14-й позицией. Три украинские спортсменки попали в очковую зону.
Смотрите, как украинцы оказались в топ-6 среди 26 стран-участниц Кубка мира в Эстерсунде:
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