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Украинцы оказались за пределами ТОП-30 в первой гонке Кубка мира в Кэнморе

Сегодня, 23:06

Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, а лучший украинский результат - 32-е место Тараса Лесюка

Индивидуальные гонки в Кэнморе сократили из-за сильных морозов
Индивидуальные гонки в Кэнморе сократили из-за сильных морозов. Фото: AFP
Украинцы оказались за пределами ТОП-30 в первой гонке Кубка мира в Кэнморе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c9d/389/5c5c9d3899bfb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c9d/389/5c5c9d3899bfb.jpg Биатлон Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, а лучший украинский результат - 32-е место Тараса Лесюка

В четверг стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском городе Кэнмор. Победу в индивидуальной гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, "серебро" у его соотечественника Ветле Шостада Кристиансена, "бронза" досталась россиянину Александру Логинову.

Лучший украинский результат – 32-е место Тараса Лесюка, Артем Тищенко занял 34-е место, а Сергей Семенов финишировал 62-м с пятью промахами. Дмитрий Пидручный по решению тренеров не стартовал в этой гонке: он готовится к эстафете.

Отметим, что индивидуальная гонка на Кубке мира по биатлону была сокращена из-за сильных морозов. Мужчины пробежали дистанцию 15 километров вместо 20, а женщины побегут 12,5 километров вместо 15. При этом штрафное время за промах составит 45 секунд вместо обычных 60 секунд.

Короткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0)  35:27,9
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (1+0+0+1)  +2:10,2
3. Александр Логинов (1+1+0+0)  +2:41,0
...
32. Тарас Лесюк (0+0+0+1)  +4:46,8
34. Артем Тищенко (0+1+0+0)  +5:08,0
62. Сергей Семенов (0+2+2+1)  +7:12,5

8 февраля участники этапа Кубка мира пробегут эстафеты. 9 февраля состоятся спринтерские гонки.

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Тег Кубок мира по биатлону, биатлонист, Йоханнес Бе

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Сегодня|Спорт

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