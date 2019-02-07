Украинцы оказались за пределами ТОП-30 в первой гонке Кубка мира в Кэнморе
Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, а лучший украинский результат - 32-е место Тараса Лесюка
В четверг стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском городе Кэнмор. Победу в индивидуальной гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, "серебро" у его соотечественника Ветле Шостада Кристиансена, "бронза" досталась россиянину Александру Логинову.
Лучший украинский результат – 32-е место Тараса Лесюка, Артем Тищенко занял 34-е место, а Сергей Семенов финишировал 62-м с пятью промахами. Дмитрий Пидручный по решению тренеров не стартовал в этой гонке: он готовится к эстафете.
Отметим, что индивидуальная гонка на Кубке мира по биатлону была сокращена из-за сильных морозов. Мужчины пробежали дистанцию 15 километров вместо 20, а женщины побегут 12,5 километров вместо 15. При этом штрафное время за промах составит 45 секунд вместо обычных 60 секунд.
Короткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 35:27,9
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (1+0+0+1) +2:10,2
3. Александр Логинов (1+1+0+0) +2:41,0
...
32. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +4:46,8
34. Артем Тищенко (0+1+0+0) +5:08,0
62. Сергей Семенов (0+2+2+1) +7:12,5
8 февраля участники этапа Кубка мира пробегут эстафеты. 9 февраля состоятся спринтерские гонки.
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