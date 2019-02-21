Украинцы остались без цветов в смешанной эстафете чемпионата Европы

Наши биатлонисты заняли седьмое место, а чемпионами стали шведы

Чемпионы Европы - сборная Швеции. Фото: Twitter

Украинцы остались без цветов в смешанной эстафете чемпионата Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eeb/58e/5c6eeb58e545b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eeb/58e/5c6eeb58e545b.jpg 2019-02-21T20:18:16+02:00 Биатлон Наши биатлонисты заняли седьмое место, а чемпионами стали шведы

На смешанную эстафету чемпионата Европы по биатлону сборная Украины вышла в ранге действующего чемпиона, однако повторить прошлогоднее достижение нашим спортсменам не удалось, хотя начало гонки было довольно оптимистичным.

Уже на первом этапе благодаря ускорению белоруски Динары Алимбековой размеренный темп гонки был нарушен, группа сильно растянулась и возникла опасность "застрелов" на огневых рубежах. Но Анастасия Меркушина, вышедшая на гонку в роли стартера украинской сборной, проявила себя здорово: она позволила себе всего один запасной патрон в лежке, но затем идеально отработала стойку, а на трассе ни в чем не уступала Алимбековой и передала эстафету второй, сразу за представительницей сборной хозяев чемпионата.

Вита Семеренко сразу захватила инициативу на трассе в паре с менее опытной Анной Сола. Комфортный темп позволил украинке спокойно, в своем ритме подходить к огневым рубежам, и две стрельбы провести надежно, всего с одним запасным патроном. Правда, сама Сола в то же время справилась без промахов вовсе, потому Вите на последнем круге пришлось выступить в роли догоняющей. По окончании женской части микста Украина оставалась второй, всего в шести секундах позади Беларуси. Но теперь приходилось принимать во внимание и сборную Швеции, которая пришла к передаче эстафеты рядом с нашей сборной, благодаря отличному финишному кругу Моны Брорссон.

Роман Елетнов, вышедший на трассу в составе сборной Беларуси, провел, пожалуй, лучший этап в своей жизни. Зная о своих проблемах в стойке, он взвинтил темп на трассе и понемногу начал отрываться от соперников. И даже два промаха на втором рубеже не помешали ему закончить свой отрезок первым с хорошим 20-секундным перевесом. Те же два промаха, по одному на каждом рубеже, были и у Сергея Семенова, который взял привычный для себя третий этап. Неплохая стрельба, но этого оказалось мало, чтобы сохранить промежуточное призовое место. Проиграв довольно много на последнем круге, Семенов к финишу своего этапа пришел пятым: 40 секунд – до лидеров, и 20 – до тройки соперников Германия, Швеция, Россия.

Все надежды на медаль для нашей команды были возложены на Артема Приму, который четвертые этапы не бегал больше года – с микста в олимпийском Пхенчхане. Но мало того, что соперники не давали повода приблизиться – ни на трассе, ни на огневом рубеже, так и Артем, к сожалению, не сумел отработать чисто: уже на стрельбе лежа заработал штрафной круг и после этого борьба за награды для нашей команды перестала быть актуальной. Стойку Прима отработал безукоризненно, но до цветочного зачета подняться ему не удалось.

"Золото" же завоевала сборная Швеции, в которой на последнем этапе бежал олимпийский чемпион в эстафете Себастьян Самуэльссон. Уже на первом круге он догнал белоруса Сергея Бочарникова, а после чистой стрельбы на последнем рубеже ушел единоличным лидером, сохранив комфортный 15-секундный перевес до финишной черты. А Бочарников двумя промахами в стойке, с одной стороны, потерял даже "серебро", уступив его сборной Германии, но все-таки сохранил бронзу, не дав шансов приблизиться к себе россиянину Максиму Цветкову.

Результаты смешанной эстафеты:

1. Швеция - 1:05.16,0 (0+8)

2. Германия – +17,7 (0+6)

3. Беларусь - +29,8 (0+6)

4. Россия - +47,3 (0+6)

5. Норвегия - +1.19,8 (0+5)

6. Болгария - +1.30,0 (0+6)

7. Украина - +1.43,9 (1+7)

8. Италия - +2.10,8 (0+5)

Напомним, что в индивидуальной смешанной эстафете украинцы заняли одиннадцатое место.

Кстати, в 2016 году украинские биатлонисты отказались ехать на чемпионат Европы в Тюмень:

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Источник: Федерация биатлона Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.