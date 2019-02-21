Украина не вошла в топ-10 смешанной эстафеты на чемпионате Европы
На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг
Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялась одиночная смешанная эстафета. Победителями гонки стали россияне при одном штрафной круге и девяти промахах. Второе место заняли шведы -у них шесть промахов, а третьими с таким же количество использованных дополнительных патронов стали французы.
Украина, которую представляли Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный, заняла 11-е место, отстав от лидера на 1:19,5 минуты, а от первой десятки наших биатлонистов отделило всего четыре десятых секунды. На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг.
Отметим, что команды из Китая, Чехии, Румынии, и Болгарии были дисквалифицированы, как круговые.
Одиночная смешанная эстафета
1. Россия (1+9) 36:30,0
2. Швеция (0+6) +20,6
3. Франция (0+6) +29,0
4. Норвегия (3+9) +49,6
5. Германия (0+13) +57,5
6. Швейцария (1+7) +1:00,6
...
11. Украина (1+10) +1:19,5
Накануне наша биатлонистка просто блестяще провела индивидуальную гонку. Журавок выиграла серебряную медаль. А вот Дмитрий Пидручный, хоть и был в заявке на индивидуальную гонку, но на старт так и не вышел.
Напомним, что в Раубичах Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена.
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