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Украина не вошла в топ-10 смешанной эстафеты на чемпионате Европы

Сегодня, 16:08

На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг

Фото: AFP
Украина не вошла в топ-10 смешанной эстафеты на чемпионате Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eb0/a86/5c6eb0a86f925.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eb0/a86/5c6eb0a86f925.jpg Биатлон На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялась одиночная смешанная эстафета. Победителями гонки стали россияне при одном штрафной круге и девяти промахах. Второе место заняли шведы -у них шесть промахов, а третьими с таким же количество использованных дополнительных патронов стали французы.

Украина, которую представляли Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный, заняла 11-е место, отстав от лидера на 1:19,5 минуты, а от первой десятки наших биатлонистов отделило всего четыре десятых секунды. На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг.

Отметим, что команды из Китая, Чехии, Румынии, и Болгарии были дисквалифицированы, как круговые.

Одиночная смешанная эстафета
1. Россия (1+9)  36:30,0
2. Швеция (0+6)  +20,6
3. Франция (0+6)  +29,0
4. Норвегия (3+9)  +49,6
5. Германия (0+13)  +57,5
6. Швейцария (1+7)  +1:00,6
...
11. Украина (1+10)  +1:19,5

Накануне наша биатлонистка просто блестяще провела индивидуальную гонку. Журавок выиграла серебряную медаль. А вот Дмитрий Пидручный, хоть и был в заявке на индивидуальную гонку, но на старт так и не вышел.

Напомним, что в Раубичах Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена.

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Тег биатлон, Чемпионат Европы, Дмитрий Пидручный, Юлия Журавок

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Сегодня|Спорт

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