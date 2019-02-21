Украина не вошла в топ-10 смешанной эстафеты на чемпионате Европы

На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг

Фото: AFP

Украина не вошла в топ-10 смешанной эстафеты на чемпионате Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eb0/a86/5c6eb0a86f925.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eb0/a86/5c6eb0a86f925.jpg 2019-02-21T16:08:32+02:00 Биатлон На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялась одиночная смешанная эстафета. Победителями гонки стали россияне при одном штрафной круге и девяти промахах. Второе место заняли шведы -у них шесть промахов, а третьими с таким же количество использованных дополнительных патронов стали французы.

Украина, которую представляли Юлия Журавок и Дмитрий Пидручный, заняла 11-е место, отстав от лидера на 1:19,5 минуты, а от первой десятки наших биатлонистов отделило всего четыре десятых секунды. На счету украинцев 10 промахов и один штрафной круг.

Отметим, что команды из Китая, Чехии, Румынии, и Болгарии были дисквалифицированы, как круговые.

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (1+9) 36:30,0

2. Швеция (0+6) +20,6

3. Франция (0+6) +29,0

4. Норвегия (3+9) +49,6

5. Германия (0+13) +57,5

6. Швейцария (1+7) +1:00,6

...

11. Украина (1+10) +1:19,5

Накануне наша биатлонистка просто блестяще провела индивидуальную гонку. Журавок выиграла серебряную медаль. А вот Дмитрий Пидручный, хоть и был в заявке на индивидуальную гонку, но на старт так и не вышел.

Напомним, что в Раубичах Андрей Дериземля выиграл Гонку легенд, опередив Бьорндалена.

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