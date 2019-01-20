Украинец занял второе место с конца в заключительной гонке Кубка мира в Рупольдинге

Дмитрий Пидручный финишировал на 29-м месте из 30 участников

Йоханнес Тингнес Бе. Фото: AFP

Украинец занял второе место с конца в заключительной гонке Кубка мира в Рупольдинге //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/466/020/5c4466020d763.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/466/020/5c4466020d763.jpg 2019-01-20T14:15:40+02:00 Биатлон Дмитрий Пидручный финишировал на 29-м месте из 30 участников

В немецком Рупольдинге завершилась последняя мужская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем масс-старта. Бё в воскресенье преодолел дистанцию за 36 минут 43,8 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял австриец Юлиан Эберхард (+0,6 секунды, 2 промаха), третьим стал француз Кентен Фийон-Майе (+2,8; 1).

Единственный представитель Украины Дмитрий Пидручный финишировал на 29-м месте среди 30 участников гонки.

Результаты мужского масс-старта на КМ в Рупольдинге:

№ Биатлонист № Стрельба - Время 1 Йоханнес Тингнес Бё 1 0+0+0+1 1 36:43.8 0.0 2 Юлиан Эберхард 9 0+1+0+1 2 36:44.4 +0.6 3 Кантен Фийон Майе 13 0+1+0+0 1 36:46.6 +2.8 4 Мартен Фуркад 3 0+0+0+1 1 36:52.4 +8.6 5 Ветле-Сьястад Кристиансен 18 0+0+1+0 1 36:53.7 +9.9 6 Симон Дестьё 5 0+1+0+1 2 37:08.8 +25.0 7 Арнд Пайффер 8 1+0+1+0 2 37:09.3 +25.5 8 Беньямин Вегер 12 0+0+1+0 1 37:10.7 +26.9 9 Симон Эдер 4 0+0+1+1 2 37:16.8 +33.0 10 Тарьей Бё 6 0+0+0+2 2 37:17.2 +33.4 11 Кристиан Гоу 25 0+1+0+0 1 37:18.1 +34.3 12 Красимир Анев 27 0+0+0+0 0 37:20.1 +36.3 13 Шон Доэрти 30 1+1+0+0 2 37:26.0 +42.2 14 Ларс-Хельге Биркланд 29 1+0+0+0 1 37:28.3 +44.5 15 Ондржей Моравец 17 0+0+0+0 0 37:31.2 +47.4 16 Евгений Гараничев 19 1+0+1+0 2 37:39.9 +56.1 17 Александр Логинов 2 1+0+2+0 3 37:44.0 +1:00.2 18 Михал Крчмарж 16 0+0+0+1 1 37:44.6 +1:00.8 19 Эмильен Жаклен 24 1+1+1+0 3 37:44.6 +1:00.8 20 Андрей Расторгуев 26 0+0+1+2 3 37:49.4 +1:05.6 21 Бенедикт Долль 7 0+2+0+2 4 37:53.4 +1:09.6 22 Лукас Хофер 11 0+0+2+2 4 38:01.3 +1:17.5 23 Эрленн Бьонтегор 21 1+1+1+1 4 38:09.6 +1:25.8 24 Матвей Елисеев 20 1+0+0+2 3 38:17.1 +1:33.3 25 Доминик Ландертингер 28 1+1+1+0 3 38:28.5 +1:44.7 26 Антонин Гигонна 10 0+0+3+1 4 38:37.1 +1:53.3 27 Хенрик Лабелунд 15 0+1+3+1 5 38:42.1 +1:58.3 28 Себастьян Самуэльссон 14 1+1+1+0 3 38:55.5 +2:11.7 29 Дмитрий Пидручный 23 0+0+2+1 3 39:01.4 +2:17.6 30 Йоханнес Кюн 22 1+1+2+3 7 39:43.8 +3:00.0

Ранее мы писали, что шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона. Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки.

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