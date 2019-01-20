Украинец занял второе место с конца в заключительной гонке Кубка мира в Рупольдинге
Дмитрий Пидручный финишировал на 29-м месте из 30 участников
В немецком Рупольдинге завершилась последняя мужская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем масс-старта. Бё в воскресенье преодолел дистанцию за 36 минут 43,8 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял австриец Юлиан Эберхард (+0,6 секунды, 2 промаха), третьим стал француз Кентен Фийон-Майе (+2,8; 1).
Единственный представитель Украины Дмитрий Пидручный финишировал на 29-м месте среди 30 участников гонки.
Результаты мужского масс-старта на КМ в Рупольдинге:
|№
|Биатлонист
|№
|Стрельба
|-
|Время
|1
|Йоханнес Тингнес Бё
|1
|0+0+0+1
|1
|36:43.8
|0.0
|2
|Юлиан Эберхард
|9
|0+1+0+1
|2
|36:44.4
|+0.6
|3
|Кантен Фийон Майе
|13
|0+1+0+0
|1
|36:46.6
|+2.8
|4
|Мартен Фуркад
|3
|0+0+0+1
|1
|36:52.4
|+8.6
|5
|Ветле-Сьястад Кристиансен
|18
|0+0+1+0
|1
|36:53.7
|+9.9
|6
|Симон Дестьё
|5
|0+1+0+1
|2
|37:08.8
|+25.0
|7
|Арнд Пайффер
|8
|1+0+1+0
|2
|37:09.3
|+25.5
|8
|Беньямин Вегер
|12
|0+0+1+0
|1
|37:10.7
|+26.9
|9
|Симон Эдер
|4
|0+0+1+1
|2
|37:16.8
|+33.0
|10
|Тарьей Бё
|6
|0+0+0+2
|2
|37:17.2
|+33.4
|11
|Кристиан Гоу
|25
|0+1+0+0
|1
|37:18.1
|+34.3
|12
|Красимир Анев
|27
|0+0+0+0
|0
|37:20.1
|+36.3
|13
|Шон Доэрти
|30
|1+1+0+0
|2
|37:26.0
|+42.2
|14
|Ларс-Хельге Биркланд
|29
|1+0+0+0
|1
|37:28.3
|+44.5
|15
|Ондржей Моравец
|17
|0+0+0+0
|0
|37:31.2
|+47.4
|16
|Евгений Гараничев
|19
|1+0+1+0
|2
|37:39.9
|+56.1
|17
|Александр Логинов
|2
|1+0+2+0
|3
|37:44.0
|+1:00.2
|18
|Михал Крчмарж
|16
|0+0+0+1
|1
|37:44.6
|+1:00.8
|19
|Эмильен Жаклен
|24
|1+1+1+0
|3
|37:44.6
|+1:00.8
|20
|Андрей Расторгуев
|26
|0+0+1+2
|3
|37:49.4
|+1:05.6
|21
|Бенедикт Долль
|7
|0+2+0+2
|4
|37:53.4
|+1:09.6
|22
|Лукас Хофер
|11
|0+0+2+2
|4
|38:01.3
|+1:17.5
|23
|Эрленн Бьонтегор
|21
|1+1+1+1
|4
|38:09.6
|+1:25.8
|24
|Матвей Елисеев
|20
|1+0+0+2
|3
|38:17.1
|+1:33.3
|25
|Доминик Ландертингер
|28
|1+1+1+0
|3
|38:28.5
|+1:44.7
|26
|Антонин Гигонна
|10
|0+0+3+1
|4
|38:37.1
|+1:53.3
|27
|Хенрик Лабелунд
|15
|0+1+3+1
|5
|38:42.1
|+1:58.3
|28
|Себастьян Самуэльссон
|14
|1+1+1+0
|3
|38:55.5
|+2:11.7
|29
|Дмитрий Пидручный
|23
|0+0+2+1
|3
|39:01.4
|+2:17.6
|30
|Йоханнес Кюн
|22
|1+1+2+3
|7
|39:43.8
|+3:00.0
Ранее мы писали, что шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона. Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки.
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