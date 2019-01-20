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Украинец занял второе место с конца в заключительной гонке Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня, 14:15

Дмитрий Пидручный финишировал на 29-м месте из 30 участников

Йоханнес Тингнес Бе
Йоханнес Тингнес Бе. Фото: AFP
Украинец занял второе место с конца в заключительной гонке Кубка мира в Рупольдинге //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/466/020/5c4466020d763.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/466/020/5c4466020d763.jpg Биатлон Дмитрий Пидручный финишировал на 29-м месте из 30 участников

В немецком Рупольдинге завершилась последняя мужская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем масс-старта. Бё в воскресенье преодолел дистанцию за 36 минут 43,8 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял австриец Юлиан Эберхард (+0,6 секунды, 2 промаха), третьим стал француз Кентен Фийон-Майе (+2,8; 1).

Единственный представитель Украины Дмитрий Пидручный финишировал на 29-м месте среди 30 участников гонки.

Результаты мужского масс-старта на КМ в Рупольдинге:

 БиатлонистСтрельба-Время 
1Йоханнес Тингнес Бё10+0+0+1136:43.80.0
2Юлиан Эберхард90+1+0+1236:44.4+0.6
3Кантен Фийон Майе130+1+0+0136:46.6+2.8
4Мартен Фуркад30+0+0+1136:52.4+8.6
5Ветле-Сьястад Кристиансен180+0+1+0136:53.7+9.9
6Симон Дестьё50+1+0+1237:08.8+25.0
7Арнд Пайффер81+0+1+0237:09.3+25.5
8Беньямин Вегер120+0+1+0137:10.7+26.9
9Симон Эдер40+0+1+1237:16.8+33.0
10Тарьей Бё60+0+0+2237:17.2+33.4
11Кристиан Гоу250+1+0+0137:18.1+34.3
12Красимир Анев270+0+0+0037:20.1+36.3
13Шон Доэрти301+1+0+0237:26.0+42.2
14Ларс-Хельге Биркланд291+0+0+0137:28.3+44.5
15Ондржей Моравец170+0+0+0037:31.2+47.4
16Евгений Гараничев191+0+1+0237:39.9+56.1
17Александр Логинов21+0+2+0337:44.0+1:00.2
18Михал Крчмарж160+0+0+1137:44.6+1:00.8
19Эмильен Жаклен241+1+1+0337:44.6+1:00.8
20Андрей Расторгуев260+0+1+2337:49.4+1:05.6
21Бенедикт Долль70+2+0+2437:53.4+1:09.6
22Лукас Хофер110+0+2+2438:01.3+1:17.5
23Эрленн Бьонтегор211+1+1+1438:09.6+1:25.8
24Матвей Елисеев201+0+0+2338:17.1+1:33.3
25Доминик Ландертингер281+1+1+0338:28.5+1:44.7
26Антонин Гигонна100+0+3+1438:37.1+1:53.3
27Хенрик Лабелунд150+1+3+1538:42.1+1:58.3
28Себастьян Самуэльссон141+1+1+0338:55.5+2:11.7
29Дмитрий Пидручный230+0+2+1339:01.4+2:17.6
30Йоханнес Кюн221+1+2+3739:43.8+3:00.0

Ранее мы писали, что шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона. Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки.

Кубок мира по биатлону, Дмитрий Пидручный, масс-старт, биатлонист, Йоханнес Бе

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Сегодня|Спорт

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