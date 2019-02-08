Украинки провалили сокращенную из-за сильных морозов гонку на Кубке мира по биатлону

На этапе КМ в Кэнморе индивидуальную гонку выиграла норвежка Тирил Экхофф, а лучшая из украинок заняла лишь 27-е место

Юлия Джима во время гонки в Кэнморе. Фото: AFP

Украинки провалили сокращенную из-за сильных морозов гонку на Кубке мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d24/0aa/5c5d240aa97f2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d24/0aa/5c5d240aa97f2.png 2019-02-08T08:50:04+02:00 Биатлон На этапе КМ в Кэнморе индивидуальную гонку выиграла норвежка Тирил Экхофф, а лучшая из украинок заняла лишь 27-е место

Норвежка Тириль Экхофф завоевала "золото" в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе. Экхофф преодолела дистанцию за 36 минут 32,9 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Второй стала чешка Маркета Давидова (0 промахов, отставание – 9,8 секунды), замкнула тройку призеров итальянка Лиза Виттоцци (0 промахов, +20,9 секунды).

Лучшей из украинок стала Яна Бондарь (2 промаха, +3 минуты 14,9 секунды), занявшая 27-е место. Елена Пидгрушная финишировала на 36-й позиции, Надежда Белкина – на 41, Юлия Джима – на 42, Юлия Журавок – на 45.

Международный союз биатлонистов ранее объявил о внесении изменений в расписание этапа Кубка мира в Кэнморе по причине сильных морозов. Дистанция на индивидуальных гонках сокращена с 15 до 12,5 км у женщин и с 20 до 15 км у мужчин.

Ранее украинцы оказались за пределами ТОП-30 в в мужской индивидуальной гонке. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, а лучший украинский результат – 32-е место Тараса Лесюка.

Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+1+0+0) 36:32,9

2. Маркета Давидова (0+0+0+0) +9,8

3. Лиза Виттоцци (0+0+0+0) +20,9

...

27. Яна Бондарь (2+0+0+0) +3:14,9

36. Елена Пидгрушная (0+1+0+0) +3:47,6

41. Надежда Белкина (0+0+1+0) +4:04,2

42. Юлия Джима (1+1+0+1) +4:11,5

45. Юлия Журавок (1+0+1+0) +4:24,4

Сегодня в Кэнморе борьба на Кубке мира продолжится самыми захватывающими видами биатлонной программы – эстафетами у мужчин и женщин.

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