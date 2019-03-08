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Украинки провалили спринт на чемпионате мира по биатлону

Сегодня, 19:11

Победу одержала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, "серебро" у норвежки Тандревольд , "бронза" – у немки Дальмайер

Подиум чемпионата мира по биатлону в спринте
Подиум чемпионата мира по биатлону в спринте. Фото: AFP
Украинки провалили спринт на чемпионате мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2a2/0a4/5c82a20a4e885.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2a2/0a4/5c82a20a4e885.jpg Биатлон Победу одержала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, "серебро" у норвежки Тандревольд , "бронза" - у немки Дальмайер

На чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. В пятницу Кузьмина с одним промахом финишировала с результатом 22 минуты 17,5 секунды. Второй стала норвежка Ингрид Тандревольд (без промахов; +9,7 секунды). Замкнула тройку немка Лаура Дальмайер (без промахов; +12,6 секунды).

Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина (1 промах; +1:17,3), занявшая 28-е место. Следом за ней в протоколе расположилась Валя Семеренко, допустившая два промаха на первом огневом рубеже.

В субботу в Эстерсунде состоится мужская спринтерская гонка.

Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Женщины:

1. Анастасия Кузьмина (1+0)  22:17,5
2. Ингрид-Ландмарк Тандревольд  (0+0)  +9,7
3. Лаура Дальмайер  (0+0)  +12,6
...
28. Анастасия Меркушина  (0+1)  +1:17,3
29. Валя Семеренко  (2+0)  +1:20,0
54. Юлия Джима  (0+2)  +2:20,6
76. Вита Семеренко  (2+2)  +3:05,6

Напомним, что вчера смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. Украинская четверка в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла седьмое место. Хотя по ходу гонки наша команда была близка к провалу, занимая перед заключительной сменой 14-ю строчку.

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Тег Валя Семеренко, биатлонистка, Анастасия Меркушина, чемпионат мира по биатлону, Анастасия Кузьмина

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Сегодня|Спорт

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