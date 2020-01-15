Украинские биатлонисты пробились на пьедестал этапа Кубка IBU в Словакии

Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua

В словацком Брезно-Осрбли в среду открылся пятый этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) – второго по рангу турнира после Кубка мира. Соревнования перенесли сюда из польского города Душники-Здруй. В первом же виде программы – одиночной смешанной эстафете – украинцы поднялись на пьедестал. К слову, узнайте, где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Нашу сборную представляли Юлия Журавок и Виталий Труш, которые в итоге заслужили бронзовые медали за третье место. В скорости наши несколько уступали соперникам, но отыгрывались за счет хорошей работы на огневых рубежах. За всю гонку украинцы использовали всего два запасных патрона, став лучшими среди всех команд по точности стрельбы! Судьба призового места решалась на заключительном этапе в соперничестве Юлии Журавок и немки Штефани Шерер. Все решило финишное ускорение, в результате которого сумчанка опередила соперницу на 0,2 секунды!

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Первые два места на пьедестале заняли дуэты из Норвегии и Франции. Французам "сине-желтые" проиграли не так уж и много – 13 секунд.

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