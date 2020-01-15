Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

Украинские биатлонисты пробились на пьедестал этапа Кубка IBU в Словакии

15 января, 15:06

Юлия Журавок и Виталий Труш стали третьими в "одиночной" эстафете

Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua

Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua

В словацком Брезно-Осрбли в среду открылся пятый этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) – второго по рангу турнира после Кубка мира. Соревнования перенесли сюда из польского города Душники-Здруй. В первом же виде программы – одиночной смешанной эстафете – украинцы поднялись на пьедестал. К слову, узнайте, где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Нашу сборную представляли Юлия Журавок и Виталий Труш, которые в итоге заслужили бронзовые медали за третье место. В скорости наши несколько уступали соперникам, но отыгрывались за счет хорошей работы на огневых рубежах. За всю гонку украинцы использовали всего два запасных патрона, став лучшими среди всех команд по точности стрельбы! Судьба призового места решалась на заключительном этапе в соперничестве Юлии Журавок и немки Штефани Шерер. Все решило финишное ускорение, в результате которого сумчанка опередила соперницу на 0,2 секунды!

Реклама

Первые два места на пьедестале заняли дуэты из Норвегии и Франции. Французам "сине-желтые" проиграли не так уж и много – 13 секунд.

В тренде
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании

Смотрите, как Украина попала в ТОП-6 среди 26 стран-участниц этапа Кубка мира в Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Кубок IBU Юлия Журавок

Источник: biathlon.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Уже успел добежать до Урала": норвежский биатлонист попал в курьезную ситуацию с кругом штрафаБиатлон
Кубок мира по биатлону: где смотреть первый женский спринт в 2020 году
Кубок мира по биатлону: где смотреть первый женский спринт в 2020 годуБиатлон
"Прилетит только ночью": есть составы Украины на завтрашние эстафеты в ОберхофеБиатлон
Где смотреть элитные масс-старты Кубка мира по биатлону
Где смотреть элитные масс-старты Кубка мира по биатлонуБиатлон
Именитый украинский биатлонист вернулся в состав сборной на этап Кубка мира в Оберхофе
Именитый украинский биатлонист вернулся в состав сборной на этап Кубка мира в ОберхофеБиатлон
Лучший украинский биатлонист не выступит в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Лучший украинский биатлонист не выступит в спринте на этапе Кубка мира в ОберхофеБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...