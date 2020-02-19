Украинский биатлонист: "С четырьмя минутами штрафа на этой дистанции делать нечего"

"Как подготовились - так и выступаем", - откровение Артема Примы после индивидуальной гонки

Сегодня на чемпионате мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка. Украинцы финишировали за пределами ТОП-30. Артем Прима считает закономерным, учитывая четыре промаха, которые допустили каждый из наших биатлонистов. Также он рассказал, как на меткость повлиял ветер.

"Начало гонки действительно было хорошим, все по плану. Начинал в хорошем темпе, чувствовал себя здорово. Но на вторую лежку пришел, сделал поправку, и все равно допустил два промаха, а это для индивидуальной гонки много. Да и вообще с четырьмя минутами штрафа на этой дистанции делать нечего.

Ветер постоянно здесь меняется – в ту или другую сторону. К нему, конечно, постепенно привыкаешь, но потом случается порыв и где-то меняется стрельба. Габарит в таких условиях может закрыться, может нет.

В принципе, нормально себя чувствую. Как подготовились, как подошли – так и выступаем. Стараемся – на максимуме своих возможностей. А лучше или хуже – надо делать более подробный анализ. Вообще, с Антхольцем на высоте никогда не было никаких проблем. Главное – нормально физически подойти, и можно показывать результат", – рассказал Прима. В тренде Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10

Отметим, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуалку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Смотрите видео казуса, который случился с Пидручным в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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