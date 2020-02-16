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Лидер сборной Украины пропустит следующую гонку на чемпионате мира

16 февраля, 18:23

Украинский биатлонист испытывает проблемы со спиной

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Капитан и лидер мужской сорной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира в итальянском Антхольце, которая пройдет в среду, 19 февраля, начало – в 15:15. Украинец почувствовал боли в спине во время сегодняшней гонки преследования. Напомним, украинцы провалили гонку преследования – лучший результат продемонстрировал Артем Прима.

Сам же Пидручный стартовал в гонке в качестве действующего чемпиона мира, но допустил на трассе пять промахов и в итоге финишировал 30-м.

После гонки Пидручный пожаловался на боли в спине, а затем уже главный тренер мужской команды Юрай Санитра сообщил, что из-за проблем со здоровьем украинец пропустит ближайшую гонку.

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Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался пожать россиянину руку.

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Отметим, что накануне в спринте украинец Дмитрий Пидручный хорошо шел дистанцию, претендуя на медаль, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео падения Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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Источник: Сегодня|Спорт

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