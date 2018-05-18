Владимир Брынзак переизбран президентом Федерации биатлона Украины

Сегодня прошла отчетно-выборная конференция Федерация биатлона Украины. На конференции присутствовал глава НОК Украины Сергей Назарович Бубка, который в приветственном слове сказал:

"Мы все вместе переживали за результаты спортсменов в Пхенчхане, но иногда поражения также необходимы – чтобы посмотреть на себя со стороны и оценить то, что делаешь. Мы помним результаты Сочи и чемпионатов мира. Верим, что в дальнейшем наш биатлон так же будет радовать успехами. У нас талантливая молодежь и мы должны привести ее к большим достижениям".

В рамках конференции из числа коллективных членов были исключены не проявлявшие активной деятельности с момента основания федерации – Житомирская и Хмельницкая областные организации. Также, в состав коллективных членов была включена Полтавская областная федерация биатлона.

Ключевым вопросом конференции были выборы нового президента. На рассмотрение делегатов была представлена лишь одна кандидатура – действующего президента федерации Владимира Михайловича Брынзака, которую поддержали все зарегистрированные на конференции областные федерации биатлона. Таким образом, единогласным решением при одном воздержавшемся, Владимир Михайлович Брынзак был утвержден президентом Федерации биатлона Украины на следующий четырехлетний срок.

Мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону. Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".