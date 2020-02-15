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"Я вырос на высоте": Фуркад рад "бронзе", у него нет отношений с россиянином, а допинг сильно ранит

15 февраля, 23:11

Мартен рассказал о сложностях Антхольца и объяснил недоверие к Логинову

/ Фото: Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал третьим в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Безусловно, 31-летний француз очень хотел выиграть, но если учесть, что с прошлогоднего первенства планеты он не привез ни одной медали, то нынешний турнир для него – это уже шаг вперед. Ранее мы писали, что чемпионом мира стал россиянин Логинов, а украинец Пидручный замкнул ТОП-10.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад / Фото: Reuters

"Я доволен результатом. Прошлый сезон был ужасным, так что сейчас очень здорово вернуться на пьедестал. Я хочу в полной мере насладиться этими ощущениями! Да, это "бронза", но это "бронза" чемпионата мира! Сложность Антхольца в высоте. По ходу сезона этапы Кубка мира обычно не поднимаются выше 1000 метров над уровнем моря, поэтому многим так тяжело адаптироваться к местным условиям. Да, я вырос на высоте, но даже это не отменяет трудностей при акклиматизации. Учитывая это, я рад тому, как прошла сегодняшняя гонка – 10 из 10-ти – куда лучше?", – отметил на пресс-конференции Фуркад.

Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад со сборной Франции

Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад со сборной Франции / Фото: Reuters

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Естественно, все ждали, что Мартен выскажется и по поводу победителя спринта Александра Логинова, который отбывал два года дисквалификации за употребление допинга. И по этому поводу француз часто его критиковал. Мы сообщали, что Мартен Фуркад пристыдил российских биатлонистов.

"Каждый раз, когда мы говорим о допинге, все ждут, что я буду громко выражать свою позицию, потому что эта тема важна для меня и сильно меня ранит. Если говорить искренне, я считаю, что самое лучшее – это честность и желание говорить с людьми, сделать шаг им навстречу. Если ты молчишь, не общаешься с другими ребятами и с прессой, говоришь по-русски на пресс-конференциях, тогда как понимаешь английский, трудно вернуть доверие к себе. Отношение к Логинову? У меня нет с ним никаких отношений".

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