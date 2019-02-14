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Юлия Джима вошла в ТОП-10 в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Сегодня, 21:40

Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку в Солт-Лейк-Сити, две украинки попали в двадцатку сильнейших

Марта Ольсбу Ройселанн
Марта Ольсбу Ройселанн. Фото: AFP
Юлия Джима вошла в ТОП-10 в спринте на этапе Кубка мира по биатлону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5c4/1c5/5c65c41c57b85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5c4/1c5/5c65c41c57b85.jpg Биатлон Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку в Солт-Лейк-Сити, две украинки попали в двадцатку сильнейших

В американском Солт-Лейк-Сити прошла женская спринтерская гонка в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн, которая преодолела дистанцию за 19 минут и 47 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха. Второе место заняла финская спортсменка Кайса Макаряйнен. Третьей стала немка Франциска Хильдебранд.

Лучший украинский результат – десятое место Юлии Джимы. Яна Бондарь показала 18-й результат, Надежда Белкина заняла 54-е место, Мария Кручова – 73-е.

Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок мира. Этап в США:

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) – 19.47,6 (0)
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +11,5 (1)
3. Франциска Хильдебранд (Германия) – +21,4 (0)
4. Моника Хойниш (Польша) – 23,9 (0)
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 28,2 (1)
6. Камила Жук (Польша) – 39,4 (0)
...
10. Юлия Джима (0+0)  +55,2
18. Яна Бондарь (0+1)  +1:31,3
54. Надежда Белкина (1+1)  +2:48,6
73. Мария Кручова (1+1)  +3:57,3

Ранее Украина назвала состав сборной на чемпионат Европы по биатлону. В рамках турнира состоится "Гонка легенд", в которой на трассу выйдут звезды биатлона.

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Тег Кубок мира по биатлону, Юлия Джима, биатлонистка

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Сегодня|Спорт

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