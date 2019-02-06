Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости биатлона

Зрителей на этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе искали по объявлению

Сегодня, 13:57

В Канаде сильные морозы, и болельщики не спешат посещать биатлонные соревнования

В Европе не биатлон ходит народу побольше, чем в Америке
В Европе не биатлон ходит народу побольше, чем в Америке. Фото: AFP
Зрителей на этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе искали по объявлению //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acb/8cb/5c5acb8cbc44d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acb/8cb/5c5acb8cbc44d.jpg Биатлон В Канаде сильные морозы, и болельщики не спешат посещать биатлонные соревнования

Сайт лыжного клуба Canmore Nordic опубликовал сообщение о наборе 200-300 человек, которые должны заполнить трибуны на стадионе во время седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе. 

"Нам нужно 200-300 зрителей на трибунах, чтобы показать миру (более 15 миллионов человек посмотрят эти гонки по ТВ  или онлайн в Европе), что мы увлечены биатлоном! Особенно в зрителях нуждается индивидуальная женская гонка, которая пройдет 7 февраля", – говорится в сообщении. 

Этап Кубка мира в Канаде пройдет 7-9 февраля. Четыре гонки были перенесены из-за того, что на выходных в Кэнморе ожидается тридцатиградусный мороз. Завтра, 7 февраля, состоятся индивидуальные гонки в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты улетели в Северную Америку на этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк Сити без оружия. Отмечается, что российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду.

Также был назван состав сборной Украины на этапы Кубка мира в Америке. Часть нашей команды уедет за океан, а несколько спортсменов будут готовиться к чемпионату Европы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биатлон, Кубок мира по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость " Зрителей на этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе искали по объявлению". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sports.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Сегодня, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Сегодня, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ

Вчера, 18:27

В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 17:21

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Более двух тысяч болельщиков приедут из Германии на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове

Вчера, 12:39

Команды сыграют между собой 14 февраля на стадионе "Металлист"