Александр Захожий нокаутировал Диаса в восьмом раунде

Украинский боксер одержал одиннадцатую победу на профи-ринге

Александр Захожий.

Украинский супертяжеловес Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО) в поединке во время вечера бокса в немецком Карлсруе.

На протяжении всей дистанции боя украинец доминировал и выбрасывал много ударов, особенно джебов, но Диас грамотно оборонялся и пытался отвечать резкими контратаками в 2-3 удара.

Под конец боя преимущество Захожего становилось все более заметным, хотя он, как и соперник, подсел физически. В заключительном, 8-м раунде, украинец взвинтил темп и обрушил шквал ударов на Диаса, на которые аргентинец не мог ответить, из-за чего рефери остановил бой.

Отметим, что Захожий участвовал в подготовке Александра Усика к дебютному бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

Бокс. Усик – Такам

Ранее мы писали, что в Хмельницком умерла боксерша сборной Украины, чей отец недавно погиб на Донбассе. В 28 лет от тромбоза вен печени скончалась Юлия Лясота. 8 апреля этого года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб ее отец Николай Неживой. У Юлии остался 11-летний сын и мать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Александр Захожий нокаутировал Диаса в восьмом раунде". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"