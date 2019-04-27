Александр Захожий нокаутировал Диаса в восьмом раунде
Украинский боксер одержал одиннадцатую победу на профи-ринге
Украинский супертяжеловес Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО) в поединке во время вечера бокса в немецком Карлсруе.
На протяжении всей дистанции боя украинец доминировал и выбрасывал много ударов, особенно джебов, но Диас грамотно оборонялся и пытался отвечать резкими контратаками в 2-3 удара.
Под конец боя преимущество Захожего становилось все более заметным, хотя он, как и соперник, подсел физически. В заключительном, 8-м раунде, украинец взвинтил темп и обрушил шквал ударов на Диаса, на которые аргентинец не мог ответить, из-за чего рефери остановил бой.
Отметим, что Захожий участвовал в подготовке Александра Усика к дебютному бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама.
Ранее мы писали, что в Хмельницком умерла боксерша сборной Украины, чей отец недавно погиб на Донбассе. В 28 лет от тромбоза вен печени скончалась Юлия Лясота. 8 апреля этого года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб ее отец Николай Неживой. У Юлии остался 11-летний сын и мать.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Александр Захожий нокаутировал Диаса в восьмом раунде". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко
Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд
Красюк: Беринчику есть куда расти, а Митрофанов работает, как мельница
Гендиректор K2 Promotions рассказал о вечере бокса во Дворце спорта