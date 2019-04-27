Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Александр Захожий нокаутировал Диаса в восьмом раунде

27 апреля, 22:49

Украинский боксер одержал одиннадцатую победу на профи-ринге

Александр Захожий
Александр Захожий.

Украинский супертяжеловес Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО) в поединке во время вечера бокса в немецком Карлсруе.

На протяжении всей дистанции боя украинец доминировал и выбрасывал много ударов, особенно джебов, но Диас грамотно оборонялся и пытался отвечать резкими контратаками в 2-3 удара.

Под конец боя преимущество Захожего становилось все более заметным, хотя он, как и соперник, подсел физически. В заключительном, 8-м раунде, украинец взвинтил темп и обрушил шквал ударов на Диаса, на которые аргентинец не мог ответить, из-за чего рефери остановил бой.

Отметим, что Захожий участвовал в подготовке Александра Усика к дебютному бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама.


Бокс. Усик – Такам

Ранее мы писали, что в Хмельницком умерла боксерша сборной Украины, чей отец недавно погиб на Донбассе. В 28 лет от тромбоза вен печени скончалась Юлия Лясота. 8 апреля этого года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб ее отец Николай Неживой. У Юлии остался 11-летний сын и мать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, боксер, Александр Захожий

Вы сейчас просматриваете новость " Александр Захожий нокаутировал Диаса в восьмом раунде". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

Вчера, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

Боксера, укусившего соперника, дисквалифицировали на шесть месяцев

23 апреля, 14:27

Британец Кэш Али заплатит штраф в размере 13 тысяч долларов

Красюк: Беринчику есть куда расти, а Митрофанов работает, как мельница

23 апреля, 09:38

Гендиректор K2 Promotions рассказал о вечере бокса во Дворце спорта

В сети высмеяли Беринчика, который после боя с японцем замахнулся на Ломаченко

21 апреля, 11:43

Болельщики советуют Денису брать в подмогу Теофимо Лопеса: "Может, в формате два одного у них и будут шансы"

Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест

Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных батарей

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Ярослав Ракицкий: «У меня такое было только в Донецке»

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

У Зеленского прокомментировали скандальное видео с фурой

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 19:29

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы сыграет с "Мариуполем"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

Вчера, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

Вчера, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

Вчера, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

Вчера, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису