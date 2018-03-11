Американец Гарсия победил россиянина Липинца в бою за чемпионский пояс

Американский боксер Майки Гарсия завоевал титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив чемпиона из России Сергей Липинеца. Таким образом, Гарсия добавил пояс IBF к своим чемпионским титулам по версиям WBO, WBC и журнала The Ring

Поединок прошел в субботу в рамках боксерского вечера в Сан-Антонио и завершился победой Гарсии по очкам единогласным решением судей. Два арбитра отдали предпочтение американцу со счетом 117-110, а еще один подал записку со счетом 116-111 в пользу Гарсии.

Майки Гарсия, не имеющий ни одного поражения, одержал 38-ю победу на профессиональном ринге, 30 раз он побеждал нокаутом. Липинец потерпел первое поражение в 14-ти боях на профессиональном ринге и потерял чемпионский титул в первой же защите.

28-летний Липинец начал карьеру как кикбоксер, а в профи-боксе дебютировал в апреле 2014-го. 4 ноября 2017 года Сергей стал чемпионом мира, победив судейским решением японца Акиро Кондо. 30-летний Гарсия в профи-боксе с 2006 года!

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