Американец Гарсия победил россиянина Липинца в бою за чемпионский пояс

Сегодня, 10:11

Бой Сергей Липинец – Майки Гарсия завершился победой американца по очкам

Майки Гарсия стал чемпионом мира по трем версиям
Майки Гарсия стал чемпионом мира по трем версиям

Американский боксер Майки Гарсия завоевал титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив чемпиона из России Сергей Липинеца. Таким образом, Гарсия добавил пояс IBF к своим чемпионским титулам по версиям WBO, WBC и журнала The Ring

Поединок прошел в субботу в рамках боксерского вечера в Сан-Антонио и завершился победой Гарсии по очкам единогласным решением судей. Два арбитра отдали предпочтение американцу со счетом 117-110, а еще один подал записку со счетом 116-111 в пользу Гарсии.

Майки Гарсия, не имеющий ни одного поражения, одержал 38-ю победу на профессиональном ринге, 30 раз он побеждал нокаутом. Липинец потерпел первое поражение в 14-ти боях на профессиональном ринге и потерял чемпионский титул в первой же защите.

28-летний Липинец начал карьеру как кикбоксер, а в профи-боксе дебютировал в апреле 2014-го. 4 ноября 2017 года Сергей стал чемпионом мира, победив судейским решением японца Акиро Кондо. 30-летний Гарсия в профи-боксе с 2006 года!

Напомним, что знаменитый боксер Сауль Альварес попался на допинге перед боем с Головкиным. В пробе мексиканца обнаружены следы кленбутерола.

Ранее мы писали, что американская красотка Микаэла Майер проведет четвертый бой в профи. Женский поединок Майер – Семерезоглу пройдет в США.
боксер, Майки Гарсия, Сергей Липинец

Вы сейчас просматриваете новость "Американец Гарсия победил россиянина Липинца в бою за чемпионский пояс". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Тони Йока с "золотом" Олимпиады-2016. Фото AFP

Олимпийский чемпион в боксе дисквалифицирован на год за пропуск допинг-тестов

6 Марта, 22:21

Тяжеловес Тони Йока минимум год не будет боксировать из-за нарушения антидопинговых правил

Бокс

Тренировочный лагерь Поветкина. Фото Instagram

Три украинских боксера стали спарринг-партнерами россиянина Александра Поветкина

6 Марта, 11:13

Ткаченко, Нестеренко и Захожий будут готовить Русского Витязя к бою с Прайсом
Загрузка...
Загрузка...