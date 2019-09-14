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Американец нокаутом победил россиянина и готов сразиться с Ломаченко

14 сентября, 11:54

Девин Хэйни нанес поражение Зауру Абдуллаеву

Хэйни - Абдуллаев

Хэйни - Абдуллаев / Фото: Twitter

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В Нью-Йорке завершилось боксерское шоу, в главном бою которого на ринг вышли российский боксер Заур Абдуллаев и американец Девин Хейни.

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Хэйни одержал победу техническим нокаутом после четвертого раунда. Тренеры Абдулаева сняли его с боя, поскольку Хэйни сломал ему скулу. Американец завоевал пояс временного чемпиона в легком весе по версии WВС.

Таким образом, Девин стал обязательным претендентом на полновесный титул WBC в легком весе, который принадлежит Василию Ломаченко. Промоутер Эдди Хирн уже успел вызвать украинца на бой.

Кроме того, Хэйни решил придумать обидное прозвище для Василия, потому что считает, что он не примет предложение провести поединок.

"Ломаченко? Нет, он – Номаченко, ведь он не хочет боксировать со мной. Абдуллаев был вторым номером, и я сразу же уничтожил его. Хватит ждать, давай устроим наш бой", – заявил боксер.

Как мы писали накануне, Ломаченко ответил на упреки в том, что не смог нокаутировать Люка Кэмпбелла. "Мне кажется, люди немного стали забывать, что против меня стоят топовые боксеры, и они не просто так боксируют за чемпионский титул.

Смотрите, как Ломаченко победил Кэмпбелла:

Как Ломаченко встречали в Украине после боя с Кэмпбеллом:

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бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Источник: Сегодня|Спорт

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