"Люди стали забывать, что против меня стоят топовые боксеры": Ломаченко рассказал о бое с Кэмпбеллом

Василий Ломаченко / Фото: Twitter

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко на Ютуб-канале LOMA Official TV поделился эмоциями от боя с британцем Люком Кэмпбеллом. Кстати, Ломаченко может вернуться на ринг еще в этом году: промоутер назвал имя потенциальной жертвы.

"Я доволен поединком. Но всегда хочется, чтобы было лучше. Я уже говорил, что оцениваю свой поединок не на отлично, а, скорее, на хорошо. Были недочеты, моменты, которые можно было сделать по-другому", – начал Василий.

"Каждый боксирует так, как позволяет соперник. Мне кажется, люди немного стали забывать, что против меня стоят топовые боксеры и они не просто так боксируют за чемпионский титул. Конкретно Кэмпбелл был олимпийским чемпионом и стал обязательным претендентом на титул", – отметил боксер.

"Момент, когда Кэмпбелл схватился за мои ноги в конце поединка? Скажу честно, в той ситуации я упал сам, убрал ногу и упал. Я хотел показать судьям, что это срыв атаки. Тем более, до этого были неоднократные удары ниже пояса, я только раз показал судьям, но они не реагировали", – сказал Ломаченко.

Смотрите полное интервью Василия Ломаченко:

Напомним, что ранее Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Ломаченко в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" украинца, если их встреча в ринге состоится.

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

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