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Американский боец ударил россиянина в пах во время поединка в ММА

Сегодня, 09:43

Поединок Сергей Харитонов – Мэтт Митрион признан несостоявшимся

Бой Харитонов - Митрион был остановлен после удара в пах
Бой Харитонов - Митрион был остановлен после удара в пах. Фото: Twitter
Американский боец ударил россиянина в пах во время поединка в ММА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7bf/3b3/5c67bf3b3997e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7bf/3b3/5c67bf3b3997e.jpg Бокс Поединок Сергей Харитонов - Мэтт Митрион признан несостоявшимся

Поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова и Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся из-за того, что американец использовал запрещенный прием. Бой в тяжелой весовой категории проходил в городе Анкасвилль в США. В самом начале поединка Митрион ударил Харитонова ногой в пах, после чего россиянин упал и не смог продолжить схватку. Бой пришлось остановить.

На счету 38-летнего Харитонова осталось 28 побед и шесть поражений в ММА. Сорокалетний Митрион одержал 13 побед и проиграл шесть боев.

Видео удара в пах от Мэтта Митриона:

"Сергей, ты легенда. Не могу поверить, что это произошло. Чувствую себя просто ужасно", — сказал боец в видеообращении в Instagram, назвав инцидент случайностью.

Американец подчеркнул, что готов провести бой с Харитоновым, когда тот поправится.

Ранее мы писали, что на турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку. Секунданты бойцов начали выяснять отношения после того, как судья вовремя не остановил поединок.

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Тег видео боя, MMA, боец

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Источник:

boxing-mma.com

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