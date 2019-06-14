Артем Далакян оказался легче своего соперника перед третьей защитой титула чемпиона мира
Оба боксера вписались в лимиты весовой категории
В субботу, 15 июня, чемпион мир по версии WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян проведет третью защиту титула. Соперником украинца станет Саравут Таворнхам из Таиланда. За день до боя состоялась традиционная процедура взвешивания боксеров. Оба спортсмена вписались в лимит весовой категории, но Далакян оказался на 100 граммов легче соперника. Вес Далакяна составил 50,6 кг, вес Таворнхама – 50,7 кг.
Напомним, вечер бокса с участием чемпиона мира Артема Далакяна состоится уже в эту субботу, 15 июня, на вертолетной площадке КВЦ "Парковый". Билеты еще есть в продаже по цене от 100 грн. Кроме того, два билета можно выиграть, просто ответив на три вопроса и сделав репост:
Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".
Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".
Вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев уточнил, что кроме боя Артема Далакяна в программе вечера бокса будут бои Александра Захожего, Игоря Магурина, Тимура Брыкова, Владислава Мельника. Также состоится бой за звание чемпиона Украины с участием Игоря Кудрицкого.
Артем Далакян – об организации боев в Киеве, гонорарах и музыке:
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