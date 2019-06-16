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Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира

16 июня, 00:33

Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс


Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации украинец Артем Далакян в третий раз защитил свой титул. В субботу в центре Киева на вертолетной площадке, на которой соорудили ринг и трибуны, Артем одержал победу техническим нокаутом над боксером из Таиланда со сложным именем Саравут Таворнхам. Забавно, что ведущий вечера бокса перед боем объявил гимн... Панамы. Но быстро исправился и попросил исполнить гимн Таиланда. 

Украинец с первого раунда показал, кто в ринге хозяин. Его удары регулярно достигали цели, он был активней и точнее. К средним раундам лицо боксера из Таиланда было залито кровью от принятых ударов, но он стойко продолжал бой. В восьмом раунде после мощного апперкота от Далакяна его соперник с трудом удержался на ногах, а в девятом все же упал на настил ринга после града ударов от украинца. Развязка наступила в десятом раунде, когда после серии Артема тренер в углу Таворнхама просигнализировал арбитру, что бой нужно остановить, что тот и сделал.

Украинский чемпион остался непобежденным. В активе 31-летнего Артема Далакяна 19 побед подряд, из них 14 – досрочные. Все свои бои наш спортсмен проводил на родине, кроме поединка против Брайана Вилории в прошлом году, когда Далакян в США завоевал чемпионский титул. 

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:

Артем Далакян – о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

Артем Далакян – об организации боев в Киеве, гонорарах и музыке:

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Тег украинские боксеры, боксер, Артем Далакян

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Сегодня|Спорт

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