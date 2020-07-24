Баскетболист выйдет на бой против скандального блогера

Бывший игрок НБА Нейт Робинсон попробует себя в боксе. Он решился провести бой против блогера Джейка Пола, для которого такой опыт уже не первый, сообщает boxing-mma.com. Поединок состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе на "разогреве" боя бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

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Джейк Пол – скандальный блогер. Первую известность получил в 2013 году на видеоплатформе Vine, где у него было более пяти миллионов подписчиков. Неоднократно имел проблемы с соседями из-за шума от пранков и вечеринок. По итогам 2018 года стал вторым в мире по доходам на YouTube. Снимался в сериале, записывал песни, водил домой толпы фанатов.

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Смотрите видео, как к бою готовится баскетболист Нейт Робинсон:

Нейт Робинсон тренировка

Майк Тайсон – Рой Джонс

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе легендарного Майка Тайсона. Бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе в формате 8 раундов. Оба боксера, которым уже за 50, на видео в социальных сетях поставили свои подписи под контрактом на бой.

54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг 15 лет назад – в 2005 году. Интересно, что статистический портал boxrec ставит "Железного Майка" на 189-е место в рейтинге действующих супертяжеловесов мира – сразу после украинца Константина Довбыщенко (всего в списке 1343 супертяжа).

51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона. В рейтинге супертяжеловесов занимает 46-е место.

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Смотрите видео, как Майк Тайсон и Рой Джонс подписывали контракт на бой:

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

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