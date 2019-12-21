Bellator на Гавайях: в главном поединке за чемпионский пояс подерутся девушки

Джулиана Веласкес - Бруна Эллен: эти красотки будут драться на разогреве / Фото: Instagram

21 декабря на Гавайях пройдет шоу боев смешанных единоборств Bellator 236. Его главным событием станет женский поединок американки Илимы-Лей Макфарлан и британки Кейт Джексон.

29-летняя красотка Макфарлан про прозвищу "Илиминатор" родилась в Гонолулу, так что этот вечер боем для нее – полностью домашний. Девушка дебютировала в профессиональном MMA в 2015 году и провела уже десять поединков, выиграв все. Чаще Илима-Лей побеждает болевым приемом (6 раз), реже – по очкам и нокаутом (по 2 раза). Она – действующая чемпионка Bellator в наилегчайшей весовой категории. В юном возрасте занималась баскетболом и борьбой. А сейчас тренируется в бассейне и может проплыть 50 метров под водой без помощи рук! Смотрите видео ее заплыва в стиле "торпеда":

Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

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33-летняя Кейт Джексон в MMA c 2009 года, она провела 15 поединков: 11 побед, 3 поражения и 1 ничья. В 2018 году она победила известную российскую спортсменку Анастасию Янькову, а в этом нанесла поражение украинке Лене Овчинниковой.

Илима-Лей Макфарлан / Фото: Instagram Реклама

Bellator 236: где смотреть. Прямая трансляция главных боев вечера смешанных единоборств в Гонолулу запланирована на российских спутниковых каналах Матч Боец, Матч ТВ и Матч Планета с 05:00 до 08:00 по киевскому времени. Повтор – в 12:45 воскресенья и 02:05 понедельника на канале Матч Боец, а также в 13:15 воскресенья на канале Матч Планета.

Основной кард Bellator 236:

Бой в наилегчайшием весе: Илима-Лей Макфарлэйн — Кейт Джексон

Котировки: 1,15 — 5,20, шансы 82% — 18%

Бой в полулегком весе: Эй Джей МакКи — Дерек Кампос

Котировки: 1,09 — 6,90, шансы 86% — 14%

Бой в полусреднем весе: Джейсон Джексон — Киичи Кунимото

Котировки: 1,22 — 4,15, шансы 77% — 23%

Бой в наилегчайшием весе: Джулиана Веласкес — Бруна Эллен

Котировки: 1,15 — 5,20, шансы 82% — 18%

Предварительный кард Bellator 236:

Рауфон Стоц (12-1-0) — Чейден Лейлоха (7-1-0)

Котировки: 1,17 — 5,00, шансы 81% — 19%

Суэйн Лунаско (0-0-0) — Кейлан Горосп (0-0-0)

Кеони Диггс (7-0-0) — Скотти Хао (4-2-0)

Нейт Йошимура (0-0-0) — Час Данхур (0-1-0)

Кай Камака (5-2-0) — Спенсер Хига (6-8-0)

Кона Оливейра (1-2-0) — Бен Вильгельм (3-0-0)

Дастин Барса (3-0-0) — Брэндон Пипер (11-13-0)

Найноа Дунг (3-0-0) — Зак Зейн (10-7-0)

Bellator 236 на Гавайях – анонс шоу

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