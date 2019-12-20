Нокаутирующая красота: боец ММА Алехандра Лара разрисовывает свое тело в защиту природы

25-летняя спортсменка из Колумбии не употребляет мясо и увлекается "воздушными танцами"

Алехандра Лара / Фото: Instagram

Любопытный женский поединок пройдет в ночь на субботу по киевскому времени в рамках шоу Bellator 235 в Гонолулу. Колумбийская красотка Алехандра Лара сразится с американкой Ветой Артегой. Этот бой считается конкурентным, эксперты не видят в нем явного фаворита. Аналитики букмекерских контор отдают небольшое предпочтение колумбийке – коэффициент на ее победу составляет 1.77, на победу Артеги – 2.03.

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Кто же эта Алехандра Лара, которая может сразить вас не только своим ударом, но и внешностью? Однажды она вышла на церемонию взвешивания перед боем с нижнем белье, а свое тело покрыла надписями в защиту природы. Среди них были такие: "Уважай природу", "Остановите вырубку лесов", "Уважай животных", "Спасите Амазонию", "Наши легкие в огне" и "Спасите джунгли".

Алехандра Лара и надписи в защиту природы / Фото: Instagram

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Девушка очень популярна в социальных сетях – в Instagram у нее более 62 тысяч подписчиков. Она описывает себя, кроме бойца ММА, как любителя искусства, воздушного танцора и вегетарианца. Вот несколько фото ее воздушных танцев:

Алехандра любит экстравагантные узоры на лице.

А ее фото в бикини собирают тысячи "лайков" и сотни восторженных комментариев:

Пусть вас не вводят в заблуждения такие фотографии Лары. Посмотрите, как она дерется в клетке:

Алехандра Лара – бой в клетке Видео: Instagram

А так Алехандра Лара танцует на шесте:

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

25-летняя Лара в ММА провела 11 поединков и одержала 8 побед, в последнем бою она нокаутировала Тейлор Тернер в первом раунде. 32-летняя Вета Артега имеет за плечами всего 8 боев в смешанных единоборствах: 5 побед и 3 поражения.

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