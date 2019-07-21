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Белорус установил рекорд UFC по количеству побед в тяжелом весе: Орловский победил Ротвелла

21 июля, 11:49

17-я победа в тяжелом весе сделала Андрея Орловского рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата

Андрей Орловский одержал рекордную победу в истории тяжелого веса UFC
Андрей Орловский одержал рекордную победу в истории тяжелого веса UFC. Фото: Getty Images

Боец из Беларуси Андрей Орловский победил американца Бена Ротвелла на турнире UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио (США). Поединок продлился все отведенные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Андрею (30-27, 30-27, 30-27). Этот успех стал для Орловского первым за последние пять боев. Таким образом, Андрей установил новый рекорд в тяжелом весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) по количеству побед – теперь их у него 17. По этому показателю Орловский обошел Фрэнка Мира. Ротвелл потерпел третье поражение подряд и 11-е в карьере при 36 победах.

Всего в смешанных единоборствах у Орловского 28 побед и 18 поражений, он начал свою карьеру 20 лет назад – в апреле 1999 года. Тогда Орловский проиграл Вячеславу Дацику нокаутом.

Напомним, что в рамках этого же турнира чуть позже пройдет бой между россиянином Алексеем Олейником и американцем Уолтом Харрисом. Боец украинского происхождения, который в 2014 году надевал футболку с Путиным, а затем принял российское гражданство, продержался всего 12 секунд и был нокаутирован.

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Тег UFC, боец , Андрей Орловский

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Сегодня|Спорт

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