Без нокаута, но с поясами: Василий Ломаченко избил Люка Кэмпбелла

Уверенная победа Ломаченко / Фото: Twitter

Битва олимпийских чемпионов вышла довольно зрелищной. В Лондоне встретились Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл, чтобы выяснить, кто из них будет носить три чемпионских пояса. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Как и прогнозировалось, бой прошел при полном преимуществе украинского боксера. Люку прилетало отовсюду – и джебы, и апперкоты, и боковые. Но британец просто блестяще держал удар и еще лучше восстанавливался. Он оказался достойным соперником, хоть и проигрывал вчистую. Пару раз и Кэмпбелл доставал украинца. То по печени прошелся, а было что и попал так встречным, что у Василия ноги заплелись.

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В чемпионских раундах Ломаченко хотел закончить нокаутом и пошел агрессивно вперед. В одиннадцатом раунде он даже сбил Люка с ног, но британец опустился на колено, отдышался – и снова в бой. В двенадцатом раунде уже Кэмпбелл в запале борьбы заехал украинцу ниже пояса, за что услышал много не хороших слов в свой адрес. А потом, спасаясь от падения, схватил Василия за ногу и по-борцовски бросил его на ринг. К чести британца, после боя он извинился перед Ломаченко.

Бой продлился все 12 раундов и вердикт судей был прогнозируемым: Василий Ломаченко победил по очкам: 119-108, 119-108, 118-109! Теперь он чемпион мира по версиям WBA, WBA, WBC.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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