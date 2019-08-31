Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских пояса

Все о вечере бокса в Лондоне - текстовая трансляция, фото и видео ключевых моментов поединка

Два олимпийских чемпиона / Фото: Getty Images

Сегодня вечером Василий Ломаченко либо будет в шаге от своей мечты, либо придется все начинать сначала. В легком весе украинец намерен стать абсолютным чемпионом. Для этого нужно выиграть четыре пояса. Половина пути пройдена. У Ломаченко уже есть титулы WBA и WBO. В случае победы над Люком Кэмпбеллом добавится третий – WBC.

Бой двух олимпийских чемпионов Лондоне-2012 состоится в... Лондоне. В ночь на 1 сентября боксеры встретятся на арене О2, которая вмещает около 22 тысячи зрителей. Учитывая разницу во времени, поединок ожидается не раньше полуночи по Киеву. Мы проведем онлайн трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

ВСЕ О БОЕ ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ

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Букмекеры о бое. В конторах явный фаворит украинский чемпион. Котировки на победу Ломаченко - 1.06, на успех Кэмпбелла – 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

За сутки до поединка состоялась официальная процедура взвешивания, по результатам которой украинец оказался немного тяжелее своего оппонента. Василий Ломаченко завесил 61,03 кг, Люк Кэмпбелл - 60,8 кг. Кстати, рост Люка – 175 сантиметров против 170 см у Ломаченко, размах рук – 180 против 166.

МНЕНИЯ О ВАСИЛИЕ ЛОМАЧЕНКО

Майк Тайсон, экс-абсолютный чемпион мира: "Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге. Ломаченко в ринге – как артист балета на сцене".

"Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге. Ломаченко в ринге – как артист балета на сцене". Энтони Джошуа, чемпион WBA, WBO, IBF: "Ломаченко ставит тебя в положение, когда ты вынужден делать вещи, которые тебе не комфортны. Он будет увиливать и много двигаться. Главное – не попасться в ловушку".

"Ломаченко ставит тебя в положение, когда ты вынужден делать вещи, которые тебе не комфортны. Он будет увиливать и много двигаться. Главное – не попасться в ловушку". Пол Малиньяджи, экс-чемпион IBF, WBA: "Когда видишь бои Ломаченко, ты словно смотришь на "Феррари" в боксе, у которой 6-7 скоростей, а у других такое ощущение, что вообще их нет. Он знает, какое решение принять, в какой момент. Как поступить правильно. Он знает, когда нужно быть агрессивным, когда просто выбрасывать удары. В его арсенале множество классных качеств, но как мне кажется, самое лучшее – это ум".

МНЕНИЯ О ЛЮКЕ КЭМПБЕЛЛЕ

Майк Тайсон, экс-абсолютный чемпион мира: "Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило. Кэмпбелл хорош. Он готов бороться за чемпионство".

"Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило. Кэмпбелл хорош. Он готов бороться за чемпионство". Джордж Гроувз, экс-чемпион WBA: "Ничего не смутит Люка. У него толстая кожа, большой опыт и абсолютная вера в себя. Ощущение, что немногие верят в него. Мы не видели лучшую версию Люка".

"Ничего не смутит Люка. У него толстая кожа, большой опыт и абсолютная вера в себя. Ощущение, что немногие верят в него. Мы не видели лучшую версию Люка". Пол Малиньяджи, экс-чемпион IBF, WBA: "У Кэмпбелла есть фактура, скорость и родословная. Это не значит, что он победит, но у него есть фундамент, чтобы заставить Ломаченко думать. Он может доставить ему проблему ментально. Нельзя победить Ломаченко в скучном бою. Это нужно делать в размене ударами".

Накануне боя Ломаченко сыграл в гольф:

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Кстати, забавный эпизод произошел на одном из мероприятий. Когда боксеры вышли на публику с чемпионскими поясами, Ломаченко спросил Люка: "Ты почему держишь мой пояс?" и в шутку попытался забрать его.

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы . Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Кстати, промоутер украинца Боб Арум рассказал о планах нашего боксера после боя с Кэмпбеллом. "Бой Ричард Комми – Теофимо Лопес за пояс IBF состоится 14 декабря, так что мы сможем сделать еще один поединок для Ломаченко позже в этом году, – заявил промоутер Боб Арум. – А затем в первые четыре месяца следующего года должен состояться бой Ломаченко с победителем противостояния Комми – Лопес".

Надо сказать, что украинец уже задумывается о завершении карьеры.

"Мне уже 32 года скоро. Такая ситуация, что год, два или три – и я задумаюсь о завершении карьеры. Все зависит от здоровья. Если есть здоровье, то можно продолжать. А у меня можно заметить, что почти после каждого боя травма. Что делать после бокса? Профессионально займусь рыбалкой и дрифтом. Стать тренером? Нет. Ну, только если сын будет боксировать, то тогда возможно. Главная мотивация – стать абсолютным чемпионом и войти в историю бокса", – сказал Ломаченко.

Интересно, что журналисты британского телеканала Sky Sports, который будет транслировать бой, решили повторить некоторые из трюков украинца, чтобы понять на практике, насколько они сложны. Они пытались ходить на руках, жонглировать мячами и боксировать пластиковой бутылкой.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Интересно, что в тройку Василий не включил своего друга Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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