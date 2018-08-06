Боец Конор Макгрегор не явился на съемки сериала "Викинги"

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор чуть не сорвал съемочный день популярного американского телесериала "Викинги", потому что не приехал на площадку. Актриса Кэтрин Уинник, которая играет одну из ролей в сериале, а также является его режиссером, придумала специальную роль для звезды смешанных единоборств. Дав свое согласие, на съемки Макгрегор не явился.

Режиссер пожаловалась TMZ, что ей пришлось срочно вносить значительные изменения в сценарий за несколько часов до начала съемок. Средняя оценка сериала на популярном киноресурсе составляет 8,6 из 10.

"Я так и не услышала никаких извинений", – отметила Уинник.

Несколько дней назад стало известно, что следующий бой в UFC Макгрегор проведет с Хабибом Нурмагомедовым 6 октября в Лас-Вегасе. В конце июля ирландец избежал тюремного наказания за погром, устроенный в апреле, ему было назначено наказание в виде пяти дней общественных работ и прохождения курсов управления гневом.

Напомним, что в августе прошлого года Конор Макгрегор вышел в ринг против непобедимого боксера Флойда Мейвезера и проиграл тому техническим нокаутом в десятом раунде.