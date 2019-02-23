Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов начал тренировки как боксер

Российский чемпион UFC может встретится с непобежденным Флойдом Мейвезером по правилам бокса

Хабиб Нурмагомедов тренируется как боксер. Фото: boxing-mma.com

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов начал тренировки как боксер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/12f/fd0/5c712ffd071d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/12f/fd0/5c712ffd071d4.jpg 2019-02-23T13:39:14+02:00 Бокс Российский чемпион UFC может встретится с непобежденным Флойдом Мейвезером по правилам бокса

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов уже начал тренироваться как боксер, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. В последние месяцы ходят заговоры о возможном поединке Нурмагомедова против непобежденного боксера Флойда Мейвезера. Если эта встреча состоится, то пройдет она по правилам бокса.

В активе 30-летнего Нурмагомедова победы во всех 27 боях в смешанных единоборствах. На профессиональном ринге 41-летний боксер Флойд Мейвезер одержал 50 побед в 50 поединках. В прошлом году он нокаутировал ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в бою по правилам бокса. Нурмагомедов ранее заявлял, что заинтересован в проведении боя с Мейвезером.

"Если Хабиб согласится (на боксерский бой с Мейвезером), то Мейвезер только мечтает об этом. Я обсуждал с Хабибом возможность дебюта в боксе. Он уже готовится, он начал тренироваться как боксер. Он приходил к нам позаниматься боксом. Думаю, в ближайшее время он примет решение по моему предложению. Какое именно предложение я сделал ему, это пока секрет. Я буду только рад, если он примет его", – сказал Кремлев.

Ранее стало известно, пока Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за неспортивное поведение, титул "временного" чемпиона UFC в легком весе разыграют американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Бой пройдет 13 апреля в рамках шоу UFC 236.

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