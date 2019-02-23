Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов начал тренировки как боксер
Российский чемпион UFC может встретится с непобежденным Флойдом Мейвезером по правилам бокса
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов уже начал тренироваться как боксер, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. В последние месяцы ходят заговоры о возможном поединке Нурмагомедова против непобежденного боксера Флойда Мейвезера. Если эта встреча состоится, то пройдет она по правилам бокса.
В активе 30-летнего Нурмагомедова победы во всех 27 боях в смешанных единоборствах. На профессиональном ринге 41-летний боксер Флойд Мейвезер одержал 50 побед в 50 поединках. В прошлом году он нокаутировал ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в бою по правилам бокса. Нурмагомедов ранее заявлял, что заинтересован в проведении боя с Мейвезером.
"Если Хабиб согласится (на боксерский бой с Мейвезером), то Мейвезер только мечтает об этом. Я обсуждал с Хабибом возможность дебюта в боксе. Он уже готовится, он начал тренироваться как боксер. Он приходил к нам позаниматься боксом. Думаю, в ближайшее время он примет решение по моему предложению. Какое именно предложение я сделал ему, это пока секрет. Я буду только рад, если он примет его", – сказал Кремлев.
Ранее стало известно, пока Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за неспортивное поведение, титул "временного" чемпиона UFC в легком весе разыграют американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Бой пройдет 13 апреля в рамках шоу UFC 236.
Алина Шатерникова – о возвращении Флойда Мейвезера:
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