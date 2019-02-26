Боец UFC считает, что Земля плоская: "Да я уверен в этом"

Крон Грейси не верит, что Земля круглая, поскольку не видел этого своими глазами

Крон Грейси на тренировке. Фото: Instagram

Боец UFC считает, что Земля плоская: "Да я уверен в этом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/540/744/5c7540744c655.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/540/744/5c7540744c655.jpg 2019-02-26T15:35:00+02:00 Бокс Крон Грейси не верит, что Земля круглая, поскольку не видел этого своими глазами

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Крон Грейси заявил, что верит в то, что Земля является плоской. Об этом он сообщил в интервью ESPN.

"Люди по-прежнему нападают на меня из-за моего старого мнения о том, что Земля плоская. Я уже несколько лет не говорю об этом. Никому не навязываю и никак не продвигаю эту идею. Да, я сомневаюсь в том, чего не видел своими глазами. А представленных доказательств для меня недостаточно. Верю ли я по-прежнему, что Земля плоская? Да, я уверен в этом", – рассказал Грейси.

Крон Грейси дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 17 февраля. Бразилец победил американца Алекса Касереса и записал на счет пятую победу в карьере. Грейси не потерпел ни одного поражения в MMA. До выступлений в Америке бразилец дрался в японской организации Rizin. Грейси – сын Риксона Грейси, известного по выступлениям в Pride.

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