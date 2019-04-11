Боксер прострелил ногу сопернику перед боем
Инцидент произошел после церемонии взвешивания
Боксер из Южной Осетии Ричард Битиев дважды выстрелил в ногу своему сопернику Таиру Келесхаеву из травматического пистолета накануне их поединка на международном турнире в Цхинвали. Конфликту боксеров-тяжеловесов предшествовала словесная перепалка на церемонии взвешивания.
"Инцидент между боксерами произошел на улице после церемонии взвешивания спортсменов. Таир Келехсаев получил два сквозных ранения в ногу. Он сейчас находится дома. По оценке врачей, его состояние стабильное", – цитирует Sputnik Осетия главу МВД Игоря Наниева.
Правоохранительные органы теперь выясняют причину конфликта и ведут оперативно-розыскные мероприятия по поиску Ричарда Битиева, который скрылся с места преступления, хотя его жертва отказалась писать заявление в полицию. Угрозы для жизни Келехсаева нет.
Напомним, что в эту пятницу чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко будет защищать пояса в поединке против британца Энтони Кроллы. Накануне поединка Ломаченко и его соперник тренировались в Украинском культурном центре в Лос-Анджелесе.
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Источник:
NEWSru.com
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